Les soldes de l'Après-Noël prennent d'assaut les centres commerciaux

Les soldes d'après Noël ont pris d'assaut les centre commerciaux à travers le pays mardi. Le centre Eaton de Toronto est le centre commercial le plus fréquenté du pays. Portrait d'une chasse à l'aubaine au pays de la consommation.

Avec plus de 50 millions de visiteurs par ans, le centre Eaton bat de très loin les records d’achalandage de tous les autres centres commerciaux canadiens, même s’il n’est que le quatrième plus grand en taille, après, notamment, le West Edmonton Mall, en Alberta, qui occupe la première place.

Selon un sondage réalisé par l'observateur pour le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), les soldes d’après Noël devraient retrouver un peu de popularité cette année et attirer 35 % des Canadiens.

Mike Willis O'Connor laisse sa fille magasiner pendant qu'il garde les achats. Photo : Radio-Canada / Paul-André St-Onge

Mike Willis O’Connor vit à Kingston, mais est venu rendre visite à sa fille pour les fêtes de fin d’année. Celle-ci attend son premier enfant et souhaite donc profiter des rabais pour faire son magasinage et préparer l’arrivée de son bébé.

Je préfère les laisser magasiner et moi je m’occupe de garder les achats pour leur laisser plus de flexibilité , explique-t-il, assis sur un banc au milieu de la galerie marchande. Selon lui, la vente en ligne n’est pas toujours pratique, notamment pour des raisons logistiques de livraison, mais pour certains articles, c’est également mieux de les voir en personne pour en vérifier la qualité.

Valli expérimente les soldes de l'Après-Noël pour la première fois. Photo : Radio-Canada / Paul-André St-Onge

Pour Valli, il s’agit de son premier événement de soldes d’après Noël. La jeune femme s’est offert un sac à main, quelques produits de beauté ainsi qu’une montre, et se dit satisfaite des aubaines qu’elle a dénichées.

Je vais définitivement revenir l’année prochaine. Je vais même attendre ça avec impatience , dit-elle. Je veux rencontrer des gens, car je suis nouvelle au Canada, je veux apprendre comment ils magasinent mais je veux aussi découvrir les lieux, me promener , complète-t-elle.

Claudia et Athanasia font une pause dans leur journée de magasinage. Photo : Radio-Canada / Paul-André St-Onge

Athanasia et Claudia sont venues trouver des cadeaux pour leurs amis ainsi que quelques vêtements pour leur garde-robe. Mais après deux heures de magasinage, la faim et la fatigue les ont forcées à prendre une pause. Installées à terre contre un poteau, au milieu de la galerie marchande, elles dégustent une poutine entourées de leurs achats.

C’est très occupé, mais un peu moins que ce à quoi on s'attendait , raconte Athanasia.

Luis distribue des coupons promotionnels de sa compagnie au centre Eaton. Photo : Radio-Canada / Paul-André St-Onge

Luis n’est pas là pour acheter, lui, mais pour vendre les services de l’entreprise pour laquelle il travaille. Debout, il distribue des coupons depuis 7 h du matin et a vu passer des milliers de gens en une matinée. Je pense que les prochains jours seront plus faciles, car les visiteurs seront probablement plus locaux , explique-t-il, rappelant que cette journée d’après Noël voit passer de nombreux touristes de partout dans le monde au centre Eaton.

Il finira sa journée à 21 h, mais sera de retour demain ainsi que le reste de la semaine. À la question « que doit-on lui souhaiter pour les prochains? », Luis sourit… Des antidouleurs pour mes genoux , a-t-il lâché.

Le métro Dundas à Toronto donne accès directement au centre Eaton. Photo : Radio-Canada / Paul-André St-Onge

Les soldes d'après Noël sont l'événement de rabais du temps des Fêtes durant lequel les Canadiens préfèrent faire leurs achats directement en magasin. Photo : Radio-Canada / Paul-André St-Onge

Au métro qui mène au centre commercial, nombreux sont ceux qui attendent sur le quai les bras chargés de sacs d’achats, alors que d’autres en descendent et prennent la direction du centre commercial.

Parmi les autres événements de rabais durant le temps des Fêtes, les soldes d'après Noël sont ceux qui amènent le plus grand pourcentage de consommateurs à faire leurs achats en magasin : 62 % du magasinage effectué se ferait en personne, soit plus que lors du Vendredi fou (50 %) ou du Cyberlundi (21 %).