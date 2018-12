Des cours de l'or favorables au projet minier Côté Gold de Gogama

Le coût de construction de la mine sera d’environ 1,15 milliard de dollars américains, une somme que les compagnies espèrent récupérer en moins de cinq ans, à un prix de 1250 $ US l’once.

Selon Jean-Charles Cachon, professeur de stratégie des organisations à l’Université Laurentienne, le pari devrait être gagné.

Ce qui est important, c’est de voir que les coûts de production sont relativement bas pour cette mine puisque l’once va coûter environ 700 $ à produire. Les marges bénéficiaires sont très élevées , indique-t-il.

Jean-Charles Cachon est professeur de stratégie des organisations à l'Université Laurentienne. Photo : Radio-Canada / Joël Ashak

À un prix de plus de 1277 $ américains l’once, l’or a atteint mercredi l’un de ses niveaux les plus élevés en six mois.

L’économiste explique que ce qui épargne l’or des turbulences similaires à celles des métaux non-ferreux est le fait que les projets de mines d’or ont une valeur économique certaine et ce sont des projets qui sont en partie autofinancés par les entreprises .

Les entreprises n’ont pas besoin d’avoir nécessairement recours au marché financier de manière aussi importante que d’autres domaines miniers , fait savoir le professeur.

L’or est un marché qui n’obéit pas aux règles habituelles de l’offre et de la demande, parce que c’est en partie un marché d’orfèvrerie. Jean-Charles Cachon, professeur à la faculté de gestion de l’Université Laurentienne

L’étude de faisabilité du projet Côté Gold, dont les résultats ont été publiés en novembre, révèle que le gisement contient 10 millions d’onces de ressources aurifères.

Une main-d’œuvre qui risque de faire défaut

D’autres projets miniers tels que celui de Greenstone Gold Mines avance progressivement dans le Nord de l’Ontario.

Selon Jean-Charles Cachon, l’un des obstacles majeurs auxquels ils risquent de se heurter est le manque de main-d’œuvre, d’autant plus qu’ils se font concurrence dans un bassin d’employés potentiels déjà restreint.