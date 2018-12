Vols dans des boîtes postales à Cantley : le cadeau de Noël d'un enfant dérobé

Un texte de Yasmine Mehdi

Le chemin Ste-Élizabeth de Cantley est calme au lendemain de Noël. Au milieu du paysage enneigé, un élément fait tache : une boîte postale communautaire dont tous les compartiments sont grand ouverts. C'est là que nous retrouvons Jason Mougeot.

On avait un réveillon le 24 [décembre]. Quand on est allés au party, les colis n'avaient pas été livrés. En revenant vers minuit, on s'est rendu compte que toutes les boîtes avaient été vandalisées , raconte le résident de Cantley.

C'est un cadeau de moins sous l'arbre de Noël pour le petit. Jason Mougeot, habitant de Cantley

À l'intérieur des compartiments, on voit bien que les verrous ont été cassés par les voleurs. C'est désolant , soupire Jason, qui espérait offrir à son fils un jeu de jardinage.

La police confirme une vague de vols

Jason déplore le vol dont il a été victime, mais affirme qu'il s'y attendait. On entendait parler de vols comme ça sur les réseaux sociaux , explique-t-il. Dans le quartier, de nombreuses autres boîtes postales ont visiblement connu le même sort.

Une autre boîte postale communautaire vandalisée à Cantley. Elles sont plusieurs dans le même état. Photo : Radio-Canada

L'agent David Frigon de la Sécurité publique de la MRC-des-Collines confirme que le cas des Mougeot n'est pas isolé et évoque un problème « récurrent » pendant les Fêtes. Une dizaine d'habitants de Cantley se seraient d'ailleurs plaints à la police dans la dernière semaine.

Les gens, dans le temps des Fêtes, ils font toute sorte d'achats. Ça peut être un étui à cellulaire comme un iPad à 1000$, donc ça peut être assez intéressant pour les suspects. David Frigon, agent de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

On a eu une dizaine de boîtes aux lettres défoncées par des suspects , explique le policier. Les boîtiers réservés pour les colis [Amazon] sont ciblés en particulier .

Le retour (forcé) des bureaux de poste

Postes Canada a également été saisie du dossier. Selon une porte-parole de l'agence fédérale, onze boîtes postales communautaires ont été vandalisées à Cantley dans les derniers jours.

Nos opérations locales sont en train de procéder à l'évaluation des dommages et d'entreprendre les réparations nécessaires , a indiqué Aurélie Walsh.

Les facteurs ne livreront plus de paquets dans les boîtes postales vandalisées jusqu'à nouvel ordre. Les clients sont donc invités à ramasser leurs colis au bureau de poste le plus proche.

L'agent David Frigon affirme que plusieurs vols de boîtes postales ont été rapportés dans les dernières années. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est des voleurs, l'enquête de la Sécurité publique suit son cours.

L'agent Frigon invite les victimes de vol à rapporter l'incident. Il demande également aux témoins de communiquer avec les policiers et de ne pas tenter d'interpeller eux-mêmes les voleurs.

La chose à faire c'est d'appeler la police. On va s'en occuper , assure-t-il.