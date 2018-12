Un jeune garçon insatisfait par un cadeau de Noël appelle le 911

Selon le sergent Kerry Schmidt de la PPOPolice provinciale de l'Ontario , l’appel a été effectué vers 8 h mardi matin.

Des agents se sont assurés qu’il n’y avait pas d’urgence réelle au domicile du jeune garçon.

Le sergent Schmidt croit qu’on a parlé à l’enfant à propos de l'usage non approprié du 911.

Le policier rappelle que les appels non urgents ou non fondés gaspillent du temps et des ressources qui pourraient être utilisées pour répondre à de vraies urgences.