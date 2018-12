Un premier magasin de marijuana récréative entièrement légal à Vancouver

Malgré la quantité impressionnante de comptoirs de cannabis à Vancouver, aucun n'est conforme aux lois sur la marijuana récréative. Le magasin Evergreen Cannabis Society est le premier à obtenir une licence provinciale et deviendra, samedi, le seul point de vente entièrement légal du Grand Vancouver.

Des douzaines de commerces de marijuana sont en activité depuis plusieurs années à Vancouver. Bien qu'illégaux, ils ont pu poursuivre leurs activités en raison d'une politique de non-intervention du service de police et la plupart ont obtenu un permis d'exploitation de la Ville.

Le commerce Evergreen Cannabis Society, qui a été pendant trois ans un comptoir de vente de marijuana médicinale, a pignon sur rue dans le quartier Kitsilano. Il prévoit ouvrir ses portes en toute légalité à 11 h, le 29 décembre.

Le cofondateur de l'entreprise, Mike Babins, a « très, très hâte » à samedi matin. « Nous avons vécu plein de choses avec la Ville pendant trois ans, et avons passé les quatre derniers mois en pourparlers avec la province qui posait des questions sur chaque menu détail de nos vies. »

« Nous avons enfin franchi toutes les étapes », dit-il.

Mike Babins dit que son commerce ne pourra plus faire les choses comme avant. Il ne rencontrera plus les producteurs et n'aura pas à faire autant d'analyses sur les produits.

« C'est une tout autre réalité », explique Mike Babins.

Je ne peux plus demander [à un producteur] : ''Donne-moi de ta mari pour que je la fume avant de décider si nous en vendrons dans notre commerce''. Mike Babins, co-propriétaire d'Evergreen Cannabis Society

Selon une liste provinciale mise à jour le 24 décembre, Evergreen Cannabis Society est l'un des quatre commerces privés approuvés par la province. Deux sont situés à Kimberley et le dernier à Pouce Coupe.

Un seul magasin de vente de marijuana est géré par la province. Il est situé à Kamloops.