Donald Trump effectue une visite surprise en Irak

« Le président Trump et la première dame se sont rendus en Irak tard le soir de Noël pour rendre visite à nos troupes et à nos commandants militaires afin de les remercier pour leur engagement, leur succès et leur sacrifice, et pour leur souhaiter joyeux Noël », a écrit Mme Sanders dans un tweet accompagné d'une photo montrant le couple en compagnie de jeunes militaires en uniforme.

Plus de détails suivront