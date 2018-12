Hausse de la demande pour les paniers de Noël en 2018 chez Moisson Kamouraska

La directrice générale constate une tendance à la hausse depuis quelques années. En 2016, nous étions à 374 paniers. Il y a donc toujours une augmentation , affirme-t-elle.

Cette donnée laisse croire à Mireille Lizotte que le fossé se creuse progressivement entre les classes sociales plus aisées et les moins nanties.

23 % des gens qui ont un emploi doivent se tourner vers une banque alimentaire. C'est ce qu'on a comptabilisé en 2018. Simplement parce que le salaire ne suffit pas à répondre aux besoins de base comme se nourrir, se loger et se vêtir. Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska

Toujours selon Mme Lizotte, nul n'est à l'abri. Il peut survenir un tout petit événement qui vient chambouler le budget. Et soudainement, l'aide d'une banque alimentaire devient nécessaire , souligne-t-elle.

Du même souffle, la directrice générale ajoute que toutes les strates de la population font davantage appel aux services de Moisson Kamouraska.

Il y a des familles, bien sûr, mais il y a également des personnes seules. On a aussi vu des étudiants qui ne retournent pas à la maison pour le temps des Fêtes. Il y a également de nouveaux arrivants , explique Mireille Lizotte.

Selon Mireille Lizotte, Moisson Kamouraska a distribué 88 000 kilogrammes de denrées au cours de la dernière année pour une valeur d'environ un demi-million de dollars. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

« De l'aide du gouvernement ne serait pas un luxe »

Toujours selon la directrice générale, la petite équipe composée de trois employés et d'une dizaine de bénévoles aimerait avoir accès à une aide financière accrue de la part de Québec.

Des fois, on se sent un peu épuisés. Le dépannage alimentaire, c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier les mesures de soutien qui entourent ça. C'est ce qui sort les personnes dans le besoin d'une roue sans fin vers le dépannage. Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska

Si les mesures de soutien ne sont pas financées adéquatement, les gens doivent revenir au dépannage. On revient à la case départ, en quelque sorte. C'est là qu'on aurait besoin de financement , rappelle Mme Lizotte.

Voici de quoi ont l'air les tablettes de Moisson Kamouraska en ce lendemain de Noël. « Il ne nous reste plus grand-chose », affirme la directrice générale, Mireille Lizotte. Photo : Mireille Lizotte

Les tablettes pratiquement vides

La directrice générale profite de l'occasion pour rappeler aux gens que le dépannage alimentaire se fait tout au long de l'année et pas seulement pendant le temps des Fêtes.

Déjà, présentement, notre comptoir alimentaire est pratiquement vide. Ça en fait presque pitié, même! On va devoir regarnir nos arrivages avec de nouvelles provisions. Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska

C'est pas évident, parce le temps des Fêtes coûte cher pour tout le monde et on compte sur l'appui de la population pour avoir des denrées non périssables , conclut la directrice générale.

Selon les statistiques les plus récentes publiées par les Banques alimentaires du Québec, 400 000 personnes des quatre coins de la province doivent faire appel chaque mois aux banques alimentaires pour subvenir à leurs besoins.