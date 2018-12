Q : Raconte-moi ton année 2018?

R : « 2018, c’est une année de reprise. Ça a commencé avec la tournée de Quills [en France]. Ça faisait un an et demi qu’on ne l’avait pas joué. Puis, quand je suis revenue, j’ai repris Conversation avec mon pénis. »

Q : Tu dis que tu as fait plusieurs reprises? Qu’est-ce que ça demande à une comédienne, pour une femme de théâtre?

R : « On retombe un peu dans nos pantoufles, mais pas au début. Au début, c’est challengeant parce qu’on a appris d’autres choses depuis. Donc, il faut aller retrouver le tiroir de la mémoire où le texte est caché. Mais une fois qu’on a une couple de répétitions de faites, ça va bien. Mais c’est en le refaisant après un an, un an et demi, qu’on trouve des affaires qu’on n’avait jamais touchées. »

Q : On t’a vu jouer une Allemande dans 1991, est-ce que tu parles allemand?

R : « Ben oui, j’ai fait un échange étudiant quand j’étais adolescente, donc c’est comme ma troisième langue. C’est drôle parce que depuis que je suis sortie de l’école, j’ai fait une grosse campagne de pub pour Volkswagen parce qu’ils avaient besoin d’une comédienne qui peut maîtriser l’accent allemand. Donc, j’avais passé l’audition pour ça, je l’avais eu, puis ça a duré des années ».

« Puis là, 1991, ils cherchent une Allemande. Si ça continue de même, le monde va penser que je suis Allemande pour vraie, dit-elle à la blague. Si ça peut m’aider à obtenir des rôles, bien c’est tant mieux. »

Q : Penses-tu des fois à aller vivre à Montréal pour faire du cinéma?

R : « J’ai une agence à Montréal, je continue à faire des auditions là-bas. Le cinéma, je n’en ai pas fait beaucoup, mais c’était vraiment trippant. »

« Je n’ai pas l’intention de lâcher [le cinéma]. Je ne deviendrai peut-être pas une grande vedette du cinéma. Mais c’est sûr que j’aimerais ça continuer de faire l’aller-retour ».

Mary-Lee Picknell et Marc-André Thibault dans la pièce Conversation avec mon pénis. Photo : CathLanglois Photographe

Q : Parle-nous de Conversation avec mon pénis?

R : « Une chose est sûre : le sexe fait vendre. Je suis à veille de rajouter le mot pénis dans ma coproduction Hypo pour essayer de la vendre plus », répond-t-elle en riant.

« Oui, ça a drôlement fini avec l’affaire de la cigarette. J’ai trouvé ça plate pour Premier acte, c’est un théâtre qui nous aide tellement, nous, la relève. C’est tellement niaiseux. Mais ça n’a pas nécessairement terni la fin des shows, car le monde était au rendez-vous quand même ».