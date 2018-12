Peine de quatre ans de prison confirmée pour un Québécois à Cuba

M. Benhamiche a indiqué sur Facebook qu’il portera la cause devant la Cour suprême et juge que « les autorités cubaines au travers de cette décision narguent les lois, les preuves et les témoignages ».

Lors de vacances à Cuba avec sa famille, l’homme de Mascouche a piloté un bateau et est entré en collision avec une autre embarcation, provoquant la mort d’une touriste ontarienne, Jennifer Ann Marie Innis.

Il avait initialement été condamné à quatre ans de prison pour homicide par imprudence, un tribunal d’appel avait renversé cette décision.

Or, voilà que le tribunal provincial a confirmé le premier verdict lors d’une audience le 10 décembre dernier. Celle-ci aurait duré cinq heures.

M. Benhamiche et son avocat jettent la responsabilité sur l’entreprise cubaine, sous-traitant de Sunwing, qui n’aurait pas formé suffisamment le touriste avant de lui confier les commandes du bateau.

Employé de la Ville de Laval, M. Benhamiche et sa femme, Kahina Bensaadi, ont également critiqué le travail d’Ottawa dans ce dossier. Le gouvernement fédéral n’a pas ramené le Québécois au pays, Ottawa indiquant que l'aide consulaire est offerte à M. Benhamiche et qu'elle ne peut pas intervenir dans le processus judiciaire d'un autre pays.