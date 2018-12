L'électricité restaurée d'ici au Nouvel An, promet BC Hydro

La société d'État BC Hydro estime que 12 000 de ses clients sont toujours coupés du réseau. Au plus fort des interruptions de courant, 600 000 clients étaient sans électricité.

Selon l'horaire des réparations, la remise en service devrait être terminée pour la majorité des communautés touchées les 26 et 27 décembre. BC Hydro estime que l'île Parker, située dans la partie sud du détroit de Georgia, sera l'une des dernières communautés à retrouver l'électricité, le 31 décembre.

La société d'État assure que ses équipes travaillent d'arrache-pied depuis le 20 décembre pour rebrancher le courant.

« Aujourd'hui, 90 équipes sont sur le terrain dans l'île de Vancouver et les Îles du golfe », affirme une porte-parole de BC Hydro, Mora Scott. « Dans les endroits qui sont toujours sans courant, les dommages matériels sont particulièrement importants et le courant est coupé à des centaines d'endroits différents. La remise en service pour tous les clients prendra un certain temps. »

Pire tempête de vent depuis vingt ans

La tempête qui a frappé la région jeudi dernier a été la pire que BC Hydro ait connue en 20 ans. Des vents atteignant 100 km/h ont soufflé sur le sud de la Colombie-Britannique, faisant tomber des arbres et brisant des lignes électriques.

Quelque 800 travailleurs sont à l’œuvre pour effectuer des réparations. Des travailleurs et des équipes d'entrepreneurs de l'Alberta et de la côte est ont également été mis à contribution.

Des centaines de travées de lignes doivent être réparées, des poteaux et des transformateurs électriques doivent aussi être remplacés.

« Le remplacement d'un poteau peut prendre jusqu'à huit heures et est considéré comme un mini travail de construction », explique Mora Scott pour donner une image de la tâche à accomplir.