Une première tempête dans le Nord-Ouest de l'Ontario

Environnement Canada a émis mercredi avant-midi des avertissements et des veilles de tempête hivernale pour plusieurs secteurs du nord de la province, alors qu'il pourrait tomber 15 à 30 cm de neige d'ici vendredi.

Les précipitations commenceront mercredi soir dans le Nord-Ouest, alors qu'une dépression en provenance du Colorado atteindra la région, indique la météorologue d'Environnement Canada, Anna-Belle Filion.

Des vents forts sont attendus jeudi soir, avec des rafales allant jusqu’à 60 km/h qui pourraient causer de la poudrerie et réduire la visibilité.

Selon Mme Filion, il s’agit de la première tempête de la saison dans le Nord-Ouest.

C’est une bonne tempête, mais rien d’exceptionnel , affirme la météorologue. Elle invite toutefois la population à faire preuve de prudence sur les routes.

Avertissements de tempête hivernale Atikokan — Upsala — Quetico;

Geraldton — Manitouwadge — Hornepayne;

lac Nipigon — Wabakimi;

Nipigon — Marathon — Supérieur Nord;

Supérieur Ouest;

ville de Thunder Bay;

Wawa — White River — Pukaskwa.

Dryden, Ignace et Fort Frances font l’objet d’un avertissement de neige, avec des accumulations possibles d'environ 20 cm.

Dans le Nord-Est, Environnement Canada a émis pour le moment des veilles de tempête hivernale, car le système dépressionnaire devrait toucher ces secteurs tard jeudi.

Veilles de tempête hivernale Chapleau — Gogama;

Kapuskasing —Hearst;

Nakina;

Sault–Sainte–Marie — Supérieur Est.

Des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur pour le Grand Sudbury, Timmins, North Bay, Espanola, Elliot Lake, New Liskeard, l’île Manitoulin et Kirkland Lake.

Environnement Canada précise qu’une veille de tempête pourrait être émise plus tard pour certains de ces secteurs, qui recevront jusqu'à 25 cm de neige.

Les municipalités plus au sud de la région, entre Sault-Sainte-Marie et North Bay, pourraient recevoir jeudi et vendredi de la pluie verglaçante ou même de la pluie.

Selon Mme Filion, le système dépressionnaire sera suivi d’un répit de quelques jours avant les prochaines précipitations.