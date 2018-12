Violence armée, sécurité routière et relation avec Doug Ford, le maire Tory dresse son bilan 2018

M. Tory a reconnu que la stratégie Vision Zéro, visant à réduire le nombre de décès de piétons dans la Ville Reine, est « inefficace ».

Cela a été incroyablement frustrant. Je dirais que cela ne fonctionne pas, dans le sens où on ne peut pas le penser au vu des chiffres , dit-il.

Malgré plus de 100 millions de dollars de financement sur cinq ans et des dizaines d'objectifs atteints cette année pour la mise en place de zones de sécurité, des modifications concernant la signalisation et les pistes cyclables, il y a eu plus de 60 accidents mortels à Toronto. Plus de 40 piétons et cyclistes ont été tués.

Le maire se dit ouvert aux stratégies proposées par les groupes de défense de la sécurité routière, comme d'interdire de tourner à droite lorsque le feu est rouge ou de développer le réseau des pistes cyclables.

Il ajoute avoir demandé au personnel de la ville d'analyser les rapports de police concernant les collisions mortelles à Scarborough afin de comprendre pourquoi un pourcentage plus élevé d'accidents avait lieu dans ce coin de la ville.

Le maire maintient tout de même que les conducteurs doivent continuer à modifier leur comportement et faire plus attention.

John Tory Photo : Radio-Canada / Martin Trainor/CBC News

Si les gens ne font pas plus attention lorsqu'ils sont au volant, les chiffres continueront à être aussi élevés. John Tory, maire de Toronto

Investir davantage pour prévenir la violence armée

Concernant la violence armée, il y a eu 406 fusillades entre le 1er janvier et le 19 décembre cette année, faisant 50 morts.

Le maire a réaffirmé son engagement à débarrasser la ville des armes de poing.

Je pense qu'il est tout aussi important, voire plus encore, de travailler avec les autres gouvernements pour investir dans des programmes pour aider les enfants et les familles vivant dans des quartiers défavorisés, là où il y a plus de crimes. John Tory, maire de Toronto

Le maire de Toronto John Tory (à g.) et le premier ministre Doug Ford (archives) Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Les propos du maire surviennent aussi peu de temps après l'annonce de la province qui prévoit des compressions de 25 millions de dollars dans le financement alloué à des programmes spécialisés dans les écoles primaires et secondaires. Cette décision risque également d'entraîner des pertes d'emplois pour les étudiants.

C'est un gros défi , reconnaît M. Tory. Il ajoute qu'il espère que ces compressions ne seront pas suivies pas d'autres.

Une relation parfois difficile entre Ford et Tory

La relation entre le premier ministre Doug Ford et John Tory a connu quelques démêlées depuis le début de l'année. Notamment avec la décision du gouvernement de réduire de moitié le nombre de conseillers à la mairie, à quelques mois à peine des élections municipales.

Évoquant sa relation avec le premier ministre, M. Tory l'a qualifiée de travail en cours .

Les gens imaginent cette relation comme si nous étions chacun assis à nos bureaux respectifs, moi mettant des épingles dans une poupée à l'image de Douf Ford et lui faisant la même chose avec une effigie de John Tory... C'est ridicule. Nous avons une relation professionnelle , assure-t-il.

Selon lui, il demeure nécessaire de travailler de concert avec la province.

Deux fois plus de tâches pour un conseiller municipal à Toronto avec 25 quartiers électoraux Photo : Radio-Canada / Vincent Wallon

Quant à la décision du gouvernement Ford de transférer la responsabilité du métro de Toronto à la province début 2019, M. Tory dit qu'il continuera de s'opposer fermement à un accord qui défavoriserait les Torontois.

J'ai été très clair en disant que je ne suis pas d'accord et je ne dirai pas oui tant que l'accord ne sera pas bon pour les usagers de la Commission des transports de Toronto, ses employés et les résidents de la ville , déclare-t-il.

Il dit toutefois rester à l'écoute d'un accord qui permettrait à Toronto de garder le contrôle du métro tout en recevant plus d'argent afin de construire plus rapidement des projets de transport en commun.

Le ministre des Transports de l'Ontario, Jeff Yurek, affirme qu'une réglementation pour transférer la responsabilité du métro de Toronto à la province pourrait être en place au début de 2019. Photo : Radio-Canada / Marko Roy

Les projets de 2019

M. Tory affirme qu'il ne présentera pas de budget au conseil qui prévoit des augmentations d'impôts supérieures au taux d'inflation ni un budget avec des réductions de services.

Parmi ses autres grandes priorités cette année, il parle de construire plus de logements abordables, d'améliorer les transports en commun et d'améliorer la sécurité de la collectivité.

Quand je quitterai mes fonctions [dans quatre ans], si les gens disent que j'ai vraiment permis des progrès significatifs pour remédier aux disparités qui existent entre les personnes vivant confortablement et celles qui ont du mal à s'en sortir dans certains quartiers de la ville... alors je serai vraiment satisfait , conclut-il.

D'après une entrevue de Lauren Pelley, CBC News