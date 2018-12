Ouverture en hausse à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs reprenant leur souffle après quatre séances de fortes baisses, inquiets notamment du ralentissement économique et des incertitudes politiques aux États-Unis.

L'indice Dow Jones gagne 160,85 points, soit 0,74 % à 21 953,05 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,95 % à 2373,53 points et le NASDAQ gagne 1,05 % à 6257,86 points.

Interrogé par des journalistes à la Maison-Blanche, Donald Trump a réaffirmé mardi que la paralysie d'une partie de l'administration fédérale américaine durera tant qu'il n'aura pas obtenu satisfaction sur le financement du mur qu'il veut faire construire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Le président américain a également redit que la Réserve fédérale américaine relevait les taux d'intérêt trop rapidement.

Fin d'année record pour Amazon

En bourse, l'ensemble des secteurs du S&P sont en hausse, dont celui de la consommation discrétionnaire (+1,77 %) et de la distribution (+2,45 %), après la publication d'une étude MasterCard montrant que les ventes de fin d'année ont atteint leur plus haut niveau depuis six ans.

Amazon gagne 3,18 % après avoir déclaré une saison de fin d'année « record », avec un milliard d'articles expédiés gratuitement au moyen de son service Prime, uniquement aux États-Unis.

Les ventes en ligne des distributeurs traditionnels ont augmenté de 10,2 %, laissant à penser que leurs investissements importants dans le commerce électronique portent leurs fruits.

Target et Walmart progressent de plus d'environ 2,5 % chacun.

Le constructeur de véhicules autonomes Tesla s'accroît de près de 3 %, soutenu par une note positive de Wedbush qui prévoit une forte demande du modèle 3 à partir de 2019.

La séance reste globalement peu animée, en l'absence des marchés européens, fermés au lendemain du jour de Noël. Les places boursières en Europe rouvriront jeudi.