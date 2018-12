Nick Suzuki, un atout de taille pour le Canada au mondial junior

Le jeune de 19 ans, originaire de London, en Ontario, a été sélectionné 13e au total par l'équipe d'expansion des Golden Knights de Vegas au repêchage 2017.

Plus tôt cette saison, il a été la pièce centrale d'une transaction qui l'a envoyé à Montréal, en compagnie de Tomas Tatar et d'un choix de deuxième tour en 2019, en retour de Max Pacioretty.

« De commencer ma carrière avec une toute nouvelle équipe me semblait très intéressant, a avoué Suzuki, quelques heures avant le match d'ouverture. Mais je suis vraiment heureux d'avoir été envoyé à Montréal, une des plus grandes équipes de l'histoire du hockey. »

Suzuki a participé au camp d'entraînement des Golden Knights en septembre dernier, avant de retourner avec l'Attack d'Owen Sound dans la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL).

Cet automne, il a joué trois matchs préparatoires avec le Canadien, puis a été renvoyé dans le junior.

Vegas est une ville très attrayante, mais Suzuki a vite été impressionné par la tradition et l'histoire du Canadien.

Quand j'étais à Vegas, l'aréna venait tout juste d'être construit. D'arriver au Centre Bell, surtout en tant que Canadien, c'est vraiment spectaculaire. Il y a tellement d'histoire ici, et c'est super de pouvoir en faire partie. Nick Suzuki

Les Golden Knights étaient hésitants à échanger Suzuki, mais le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, a insisté pour l'avoir.

Bergevin a été attiré par le gabarit et la vitesse de l'attaquant de 1,80 m (5 p 11) et 83 kg (183 lb) et le voit devenir un marqueur de 30 buts.

Suzuki, qui totalise 20 buts et 23 passes en 28 matchs dans la OHL, a été très surpris d'apprendre qu'il était échangé.

« J'étais sous le choc, a-t-il dit. Je n'avais pas eu vent de cet échange. D'entendre Marc Bergevin dire que j'étais une pièce centrale de la transaction était très flatteur. Ça m'a donné beaucoup de confiance. »

Je veux prouver au Canadien qu'il a pris la bonne décision. Nick Suzuki

Nick Suzuki Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Un joueur apprécié pour sa polyvalence

Celui qui a toujours joué au centre se dit aussi à l'aise d'être à droite. Avec Équipe Canada junior, il a évolué sur le même trio que le Québécois Alexis Lafrenière et que Jaret Anderson-Dolan. Il a aussi été employé en avantage numérique.

L'entraîneur-chef Tim Hunter apprécie la capacité d'adaptation de Suzuki.

« C'est un joueur très polyvalent. On est très heureux qu'il soit ouvert à l'idée de jouer à différentes positions. »

À l'entraînement de mercredi, Suzuki patinait à l'aile droite sur le deuxième trio.

Nick Suzuki est arrivé au camp cette année plus motivé que jamais. Il n'avait pas réussi à faire l'équipe l'an dernier.

« C'était la première fois que j'étais coupé d'une équipe, autre que d'un camp de la LNH. Ç'a été très difficile, mais cette expérience m'a beaucoup appris. Je suis revenu en force cette année. Je voulais vraiment être choisi. »

Le Canada entame le tournoi ce soir face au Danemark. L'espoir des Canucks de Vancouver Michael DiPietro sera devant le filet.