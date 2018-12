Épisode de verglas prévu dans la région de la capitale nationale

Les déplacements pourraient être compliqués par la pluie verglaçante de jeudi soir à vendredi, en Outaouais comme dans l'Est ontarien. Environnement Canada a en effet émis un bulletin météorologique spécial pour toute la région de la capitale nationale.

Selon l'agence fédérale, la pluie verglaçante devrait se changer en pluie d'ici tôt vendredi matin, mais pourrait persister un peu plus longtemps dans la vallée de l'Outaouais .

Cet épisode de verglas serait dû à un système dépressionnaire qui s'intensifiera sur le Midwest américain avant d'atteindre l'ouest du Québec jeudi soir.

Les secteurs touchés par le bulletin météorologique : Gatineau

Low - Wakefield

Maniwaki - Gracefield

Papineauville - Chénéville

Prescott et Russell

Ville d'Ottawa (Nord et Sud)

Environnement Canada appelle et la prudence et invite les résidents des secteurs touchés à éviter tout déplacement non essentiel.