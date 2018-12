L'éruption de l'Etna provoque un séisme en Sicile

La Protection civile italienne indique que le tremblement de terre est survenu à 3 h 19 mercredi matin et que l’épicentre se trouvait près de la ville de Catane, dans l’est de la Sicile, à une profondeur d’un kilomètre. La secousse faisait partie d’un essaim de quelque 1000 secousses, la plupart imperceptibles, liées à l’éruption de l’Etna cette semaine.

Le séisme a frappé le nord de Catane, la plus grande ville de la partie la plus orientale de l’île méditerranéenne. Des maisons ont été endommagées par la secousse qui a également créé une faille dans une autoroute. Cette dernière a été fermée pour inspection.

Une statue de la vierge a aussi été renversée dans une église de la localité de Santa Venerina.

L’un des volcans les plus actifs de la planète, l’Etna est fréquemment entré en éruption au cours des 70 dernières années. La dernière éruption du plus grand et plus volumineux volcan italien est survenue vendredi dernier.

Des cendres, de la fumée épaisse et des pierres de lave ont été propulsées dans l’atmosphère et ont recouvert les routes et les maisons avoisinantes. Une nouvelle fracture s’est ouverte dans le cratère sud-est et de la lave s’écoule le long d’une pente inhabitée.

L’Etna, plus grand des trois volcans actifs de l’Italie, est particulièrement actif depuis juillet dernier.