Rare découverte de restes de chevaux pétrifiés à Pompéi

La trouvaille, qualifiée d’importante et de rare, démontre que les ruines de la célèbre ville italienne n’ont pas encore livré tous leurs secrets.

Selon la chaîne britannique BBC, les chevaux, dont plusieurs sont toujours équipés de leur harnais, ont été découverts à l’intérieur d’une villa antique. La position de l’un des animaux semble montrer qu’il était sur le point de fuir au galop.

Les chevaux auraient appartenu à un militaire haut placé, selon le directeur général du site archéologique Massimo Osanna, cité par l’agence d’informations italienne ANSA. « Ils ont connu une fin terrible et violente », a-t-il dit.

Il s'agit de l'une des découvertes les plus importantes à Pompéi, détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79. Photo : The Associated Press / Cesare Abbate