Les premiers ministres présentent leurs voeux des Fêtes

Entre deux portions de cipâte et les moments en famille, les premiers ministres des provinces et territoires du Canada ont présenté leurs meilleurs voeux à leurs concitoyens.

Que ce soit par voie de communiqué, sous forme de message vidéo, sur Facebook, ou encore par simple tweet, les dirigeants des provinces et territoires ont souhaité un agréable temps des Fêtes à leurs électeurs.

« De la musique s'échappant du choeur d'églises de partout dans la province aux nombreux salons couverts de papier d'emballage, j'espère que vous êtes entourés d'amour, de chaleur et de joie », a ainsi écrit la première ministre albertaine, Rachel Notley.

« Noël est un moment de joie, mais peut aussi être une période de tristesse pour plusieurs, et nous connaissons tous quelqu'un qui aurait besoin de bons mots ou d'un coup de main », a renchéri son homologue saskatchewanais Scott Moe, en invitant les habitants de sa province à se montrer généreux envers les plus démunis.

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a offert ses voeux à tous, qu'ils fêtent Noël ou non. « La célébration de la diversité religieuse, de la famille et de la communauté est au coeur de ce que nous sommes. Le temps des Fêtes est le moment pour se rassembler, et pour partager nos bénédictions », a-t-il indiqué.

Son de cloche similaire au Québec, où François Legault a, dans une capsule vidéo diffusée sur YouTube, appelé à « passer un peu de temps avec une personne seule », avant de souhaiter « un joyeux temps des Fêtes et une bonne année 2019 » aux Québécois.

Dans les provinces atlantiques, les premiers ministres Dwight Ball (Terre-Neuve-et-Labrador), Wade MacLauchlan (Île-du-Prince-Édouard), et Blaine Higgs (Nouveau-Brunswick) ont tous souhaité un joyeux Noël à leurs concitoyens.

Les territoires ne sont pas en reste, puisque le premier ministre yukonais, Sandy Silver, ainsi que son homologue du Nunavut, Joe Savikataaq, ont eux aussi présenté leurs meilleurs voeux.