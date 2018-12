Je rencontre beaucoup de gens, ça brise un petit peu l'isolement. [...] C'est un très très beau cadeau , souligne Pierre O'Bready qui a pris part au dîner pour une troisième année. À 75 ans, il vit en appartement et est célibataire.

Ce moment permet à plusieurs de briser l'isolement Photo : Radio-Canada

Ça me fait plaisir, parce qu'on voit de vieilles personnes qu'on a connues autrefois et on en connaît de nouvelles , confie à son tour Pauline Asselin-Alger, qui a soufflé 88 bougies cette année. Nous, on est chanceux parce qu'on n'a pas de famille, mais on a Les Petits Frères. C'est comme notre famille , ajoute-t-elle le sourire dans les yeux.

Pauline Asselin-Alger participe à l'événement depuis trois ans Photo : Radio-Canada

M. O'Bready et Mme Asselin-Alger vantent également la gentillesse des bénévoles des Petits Frères et les services offerts par l'organisme tout au long de l'année.

Du temps

Denis Robert et sa femme, Nicole, sont fidèles au poste depuis de nombreuses années. Pourquoi donner de leur temps pour ce repas de Noël et pour les « vieux amis »? Parce qu'on en a. Ça nous fait plaisir de le donner. On sort d'ici et on est heureux , répond Nicole.

Denis Robert et sa femme, Nicole, donnent de leur temps depuis plusieurs années Photo : Radio-Canada

Ça nous fait grandir , ajoute son mari. Les deux bénévoles soulignent que leur paye, c'est de voir toutes ces personnes sourire.

« Du bonheur »

Ce dîner de Noël, c'est une tradition pour les Petits Frères de Sherbrooke. L'événement a rassemblé environ 120 personnes, incluant les bénévoles.

C'est du gros bonheur en boîte. [...] Ces gens, ils n'en auraient pas de Noël si on n'était pas là , explique la directrice régionale de l'organisme, Diane Breton, quand on lui demande ce que représente l'événement pour elle.

Mme Breton souligne au passage que les « vieux amis » qui ne pouvaient se déplacer pour le dîner n'ont pas été oubliés pour autant. Des bénévoles leur ont rendu visite pour leur offrir de petites douceurs, mais surtout du « bon temps, de la tendresse et de la présence ».

Vicky Saint-François, Diane Breton, Nathalie Dumont et Arianne Grenier de l'organisme Les Petits Frères de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Une bénévole est d'ailleurs au chevet d'un « vieil ami » en fin de vie pour ne pas le laisser seul. Pour ces gens-là qui sont seuls, qui sont âgés, c'est insupportable la solitude à Noël , conclut Mme Breton en faisant référence au caractère nostalgique du temps des Fêtes.

L'organisme accompagne environ 213 « vieux amis » tout au long de l'année.