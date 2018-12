Opération Nez rouge : plus de 1000 raccompagnements dans l'Est-du-Québec

Sur la Côte-Nord, 167 véhicules ont été pris en charge dans les secteurs de Sept-Îles et Baie-Comeau.

Les bénévoles de Rivière-du-Loup, Rimouski et Trois-Pistoles, au Bas-Saint-Laurent, ont quant à eux complété 451 raccompagnements.

En Gaspésie, 494 raccompagnements ont été effectués dans les secteurs de Matane, Gaspé, la vallée de la Matapédia, ainsi qu'aux Îles-de-la-Madeleine.

De son côté, Raccompagnement Gaspésie a réalisé 53 raccompagnements dans les MRC du Rocher-Percé, de Bonaventure et d'Avignon.

Le fondateur de l'organisme, Pat Giguère remarque que cette dernière fin de semaine a été moins occupée que les précédentes.

Le fondateur de Raccompagnement Gaspésie, Pat Giguère Photo : Radio-Canada

Il y a peut-être eu une trentaine de raccompagnements de moins que le week-end dernier. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de party de bureaux, les grosses fins de semaine sont passées , affirme-t-il.

Quels services entre Noël et le jour de l'An?

Opération Nez rouge et Raccompagnement Gaspésie prennent congé le jour de Noël.

Des bénévoles d'Opération Nez rouge seront toutefois en service les 28 et 31 décembre dans le secteur de Forestville, sur la Côte-Nord, ainsi qu'aux Îles-de-la-Madeleine, les 28 et 29 décembre à Gaspé, et les 28, 29 et 31 décembre dans les secteurs de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

Opération Nez rouge fera le bilan final de ses activités de raccompagnements le 3 janvier.

Raccompagnement Gaspésie offrira pour sa part ses services les 28, 29 et 31 décembre, de Nouvelle jusqu'à Percé. M. Giguère lance d'ailleurs un appel aux bénévoles qui souhaitent donner de leur temps la soirée du 31 décembre.

La grosse soirée, ça va être le 31 décembre. On va être ouvert, par contre on est toujours en recrutement. On cherche des chauffeurs incroyables pour le 31! Pat Giguère, fondateur de Raccompagnement Gaspésie

Trois équipes de bénévoles sont déjà formées pour la veille du jour de l'An, alors qu'il en faudrait au moins sept pour répondre à la demande, selon M. Giguère.