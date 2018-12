La bienveillance et le respect « plus nécessaires que jamais », dit la reine

La souveraine de 92 ans a indiqué que le message de paix véhiculé par Jésus était toujours d’actualité.

Son message « peut être appliqué par tous. Il est plus nécessaire que jamais », a affirmé la reine.

En dépit de nos différences les plus profondes, traiter les autres avec respect et comme des êtres humains égaux est toujours un bon pas vers une plus grande compréhension. Élisabeth II

Comme à son habitude, la reine Élisabeth II a évité de commenter des enjeux plus litigieux, comme les relations internationales ou la situation politique dans les pays du Commonwealth.

La souveraine, qui règne depuis maintenant 66 ans, n’a d’ailleurs pas mentionné la visite, en juillet dernier, du président américain Donald Trump ni le débat en cours entourant le Brexit.

Élisabeth II en a toutefois profité pour un faire un bref retour sur une année mouvementée pour la famille royale tout en rappelant l’importance, pour elle, de la fraternité.

À travers les nombreux changements auxquels j’ai pu assister au fil des années, la foi, la famille et l’amitié ont été non seulement une constance pour moi, mais aussi une source personnelle de confort et d’assurance. Élisabeth II

La reine a d’ailleurs mentionné quelques événements marquants de l'année 2018, dont le mariage du prince Harry à l’actrice américaine Meghan Markle et la naissance de deux arrière-petits-enfants.

Le premier ministre présente ses voeux

Le chef du gouvernement canadien, Justin Trudeau, a lui aussi présenté ses voeux de Noël dans une vidéo, lundi.

« Nous nous réunissons avec les chrétiens au Canada et à travers le monde pour célébrer la naissance de Jésus-Christ », a-t-il déclaré.

« Nous sommes toujours avec vous, parce que c’est ce que les Canadiens ont l’habitude de faire. Nous appuyons nos proches, nos voisins et ceux qui sont dans le besoin. Nous puisons notre force dans nos différences et nous célébrons tout ce que nous partageons. Nous faisons notre part pour aider les autres et améliorer la vie des gens qui nous entourent. Voilà en quoi consiste le véritable esprit de Noël et de notre pays », a ajouté le premier ministre, avant de souhaiter un joyeux Noël à l'ensemble des Canadiens.