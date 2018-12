Quelques astuces pour les cyclistes qui bravent l'hiver

Selon Katherine Glowacz, planificatrice du transport actif pour la ville de Calgary, entre 25 à 30 % des cyclistes calgariens pédalent aussi l'hiver. La Ville se targue de ses initiatives en matière de cyclisme hivernal comme le déneigement des pistes et son nouveau programme de vélos en libre-service.

En dépit de ces efforts, ceux qui souhaitent se mettre au cyclisme hivernal doivent bien se préparer.

Gary Millar, président de Bike Calgary, partage quelques astuces destinées à ceux qui veulent, comme lui, allonger leur saison.

Lumière

Selon Gary Millar, l’ensoleillement est la principale différence entre le cyclisme d'hiver et d'été. Puisque le soleil se lève beaucoup plus tard et se couche beaucoup plus tôt, les cyclistes doivent s’assurer de demeurer visibles en ajoutant des lumières à leur vélo. Cela permet aussi de mieux éclairer la chaussée.

Chaleur

Naturellement, le cycliste hivernal devra combattre le froid. Quelques couches supplémentaires, dont un coupe-vent, seront vos meilleurs alliés, explique-t-il.

Tant que le vent vous épargne, votre corps génère lui-même assez de chaleur pour être à l'aise tout au long de votre trajet. Il ne suffit donc que de porter des bottes et des gants plus chauds. Gary Millar, président de Bike Calgary

Conseil de l’expert : changez votre casque de vélo pour un casque de ski ou de planche à neige qui, eux, couvrent les oreilles.

Traction

Pour éviter de déraper, Gary Millar invite les cyclistes à se doter de pneus d’hiver. Il témoigne de l’existence d’une vaste gamme de produits offrant une adhérence supplémentaire comme les pneus à crampons.

Un plan B

Le président de Bike Calgary dit toujours porter sur lui un petit cadenas au cas où il devrait laisser son vélo quelque part et prendre un taxi ou un bus pour poursuivre son trajet. Il s’informe sur les itinéraires d’autobus près d’où il se déplace et conserve précieusement le numéro d'une compagnie de taxi.