Une firme montréalaise réaménagera le site de l’ancien QG de la police de Winnipeg

Le pâté de maisons d’un hectare où se situe l'édifice de la sécurité publique et un stationnement abritera prochainement un marché et des habitations à prix modique.

Des promoteurs du secteur privé avaient lancé en juillet un concours international pour le réaménagement du site. Ils ont annoncé le design gagnant vendredi.

Le design proposé par Daoust Lestage vise à transformer le centre historique de Winnipeg en « New market square » (une allusion au Old Market Square, situé de l’autre côté de la rue), en privilégiant l’ouverture et la lumière naturelle.

Le projet inclut une sobre structure en verre qui abritera un « carrefour de créativité ».

« Il nous est apparu évident que l'ensemble de la construction serait imprégnée de lumière tous les jours, et tout au long de l’année. En plus, le nouveau marché serait ouvert et complètement visible et accessible depuis les rues Princess, William et King qui l’entourent », indique la décision écrite du jury.

La conception proposée inclut une sobre structure en verre qui abritera un carrefour de créativité. Photo : Daoust Lestage

Angela Mathieson, la pdg de la société de développement du centre-ville de Winnipeg, CentreVenture, a loué la firme qui a su créer « un concept qui ajoutera un nouveau bijou au cœur du quartier de la bourse de Winnipeg ».

Selon CentreVenture, 23 équipes provenant de cinq provinces, d’Europe et des États-Unis ont soumissionné. Un jury a par la suite sélectionné les cinq meilleures propositions. Le 7 décembre, ces cinq équipes ont présenté leurs conceptions au jury lors d’un forum public au Musée canadien pour les droits de la personne.

Le jury était principalement composé d’architectes, de promoteurs, et d’organismes liés au développement du centre-ville.

« Le design gagnant est celui qui répond le mieux aux exigences du concours, et offre le meilleur concept pour réaliser une formidable nouvelle destination au centre-ville de Winnipeg », affirme le consultant Dudley Thompson, qui a coordonné le concours.

Le conseil municipal doit maintenant approuver le design gagnant.

Bien que des promoteurs du secteur privé paieront la majorité du coût du réaménagement, la Ville s’attend à dépenser environ 10,7 millions de dollars pour démanteler les structures existantes. La démolition se fera au courant de la prochaine année, et le début de la construction pour réaménager le site est prévu en 2020.

L'édifice de la sécurité publique à Winnipeg Photo : Capture d'écran/Google Street View