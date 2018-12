Un chiot volé retrouve sa famille juste avant Noël

Le chiot a été volé lorsque quelqu’un s’est introduit dans la maison de ses propriétaires, près de la 116e Avenue et la 95e Rue. Il a été réuni avec sa famille grâce à l’aide du public.

Des agents de sécurité d’un hôpital ont aperçu le chien avec une dame samedi. Ils l’ont abordée et ont confirmé son nom avant qu’elle quitte l’hôpital avec le chiot.

Dimanche, un policier a reconnu la dame après l’avoir arrêté pour vol à l’étalage au centre commercial Kingsway, raconte le Service de police d’Edmonton.

Le chiot a été réuni avec sa famille dimanche soir, à la plus grande joie de ses propriétaires.

« C’est le meilleur cadeau de Noël que ma famille a jamais reçu », affirme Tianna Sachdeva. « On n’avait aucune idée que [la police] avait retrouvé Milo avant qu’on voit [un agent] en train de marcher sur le trottoir avec notre chiot. On était tous sous le choc et très heureux. »

Une femme de 26 ans fait face à des accusations de vol d’objets valant moins de 5 000 $. D’autres accusations seront déposées, indique le Service de police d’Edmonton.