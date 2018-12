Des centaines de magasins de cannabis attendent toujours leur licence en C.-B.

Deux mois et demi après la légalisation du cannabis, 374 commerces de la Colombie-Britannique sont en attente d'une autorisation de vendre du cannabis de la part du gouvernement provincial.

De nombreux commerces attendent aussi les autorisations de la part des villes, car ils doivent obtenir leur accord pour développer leur magasin et pour fonctionner en tant qu’entreprise.

Pour l’instant, trois villes en Colombie-Britannique sont dotées de commerces légaux de cannabis.

Aucun magasin de Vancouver ou Victoria n'est encore autorisé à vendre du cannabis. Photo : Radio-Canada

À Vancouver, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a sommé 28 commerces de cesser leurs activités parce qu’ils n’ont pas obtenu les autorisations nécessaires pour vendre du cannabis.

Certains contestent cette obligation, arguant que nombre de leurs clients ont besoin du cannabis à des fins médicinales. Or, depuis la légalisation le 17 octobre dernier, il n’y a plus de distinction légale entre cannabis médicinal et cannabis récréatif.

Ainsi, la boutique Weeds de Vancouver, qui vendait du cannabis médicinal depuis cinq ans, se retrouve dans l’illégalité. Son propriétaire, Don Briere, dit que l’entreprise doit payer des milliers de dollars d’amendes et de frais légaux, mais il n’a pas l’intention de fermer.

Weeds vend non seulement le cannabis sous forme d’herbe, mais aussi sous forme d’huile et d’aliments, comme des bonbons. Pour Noël, le magasin vend un calendrier de l’avent intitulé : Cannabis Christmas Calendar.

Le 24 décembre, les clients se succédaient au comptoir pour acheter du cannabis et le consommer sur place ou l’emporter chez eux. Taylor Smith, qui travaille comme serveuse à Vancouver, apprécie d'avoir accès à un produit plus sécuritaire.

Je trouve que c'est plus sûr. Avant, je devais aller voir un revendeur, alors que maintenant je vais au magasin. Taylor Smith, serveuse, Vancouver

Mary-Jane Holjak, une retraitée qui vit à Vancouver, dit qu’elle fume du cannabis pour le plaisir, mais aussi pour sa santé. J'ai des douleurs de dos terribles et de l'arthrite. Si je ne pouvais pas fumer, je prendrais des opioïdes et je deviendrais dépendante.

Mary-Jane Holjak et Taylor Smith souhaitent que le magasin obtienne rapidement sa licence pour vendre légalement du cannabis. Elles pressent la ville de Vancouver de faciliter les démarches administratives.