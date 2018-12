Une dame de Lévis retrace sa mère biologique après une vie d'attente

Polonaise d’origine, Janina, la mère de Diane Poitras, est débarquée à Montréal dans la nuit du 23 au 24 décembre 1948, il y a exactement 70 ans. Elle est en fait une survivante des camps de concentration en Pologne.

« Qu’est-ce que ça change ? C’est qu’une personne adoptée qui veut savoir d’où elle vient est toujours sur le qui-vive. Moi je voyais des dames polonaises et je me demandais si elle ressemblait à ma mère ou venait de la même région de ma mère », lance Mme Poitras.

Ne pas connaitre sa mère, son histoire, ses rêves, ses aspirations aura été la plus grande peine de sa vie.

Toute l’histoire de ma famille adoptive je le connais, mais mon histoire à moi je ne la connais pas. L’histoire de ma mère qui a immigré au Canada, c’est son histoire. C’est mon histoire. C’est notre histoire. Diane Poitras

Mais maintenant qu’elle a un début de piste, cela permet à Mme Poitras de faire tranquillement la paix avec son histoire personnelle.

« Toute ma vie, j’ai dit : je ne sais pas, je suis adoptée. Ressemblez-vous à votre mère ? Je ne sais pas, je suis adoptée. Mais sept décennies plus tard, j’en sais un peu plus », sourit la femme de Lévis.

Faute d'avoir une photo de sa mère, Mme Poitras affiche fièrement le prénom de sa mère dans un cadre chez elle. Photo : Radio-Canada

Une longue attente

Adoptée en 1949 à l'âge de 4 mois, Diane Poitras a toujours voulu savoir d'où elle vient.

« C'est un cancer qui me ronge, savoir qui je suis, d'où je viens », explique-t-elle.

Il y a 25 ans, Mme Poitras a tenté de contacter sa mère biologique à travers les services sociaux, mais la vieille dame a refusé que son identité lui soit révélée. Diane Poitras a alors simplement appris qu'elle était d'origine polonaise.

Mais depuis juin dernier, les enfants adoptés au Québec peuvent obtenir l'identité de leurs parents biologiques s'ils sont décédés. Et maintenant que sa mère biologique s'est éteinte, plus rien n’allait empêcher la transmission de son nom à sa fille biologique.

Diane Poitras, qui a longtemps milité pour le droit des enfants adoptés, a été parmi les premières à envoyer sa demande. Mais l'attente a été longue.

C'était le supplice de la goutte d'eau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long Diane Poitras

Le 18 octobre, elle a reçu le coup de téléphone tant attendu et elle a appris l'identité de sa mère Janina, une immigrante d'origine polonaise, qui a survécu aux camps de concentration.

Par contre, une erreur s’est glissée dans le nom de famille et donc pas de chance de la retrouver facilement.

Réécrire son histoire

C’est avec l’aide des sœurs du bon conseil à Montréal, qui accueillaient les immigrants en 1948, qu’elle a pu confirmer le véritable nom de sa mère.

La sœur archiviste lui a même donné l’endroit où sa mère travaillait à Montréal.

« La magie de Noël est-ce qu'elle existe pour moi ? J'aurais un frère aux États-Unis et sa fête, c'est à Noël ! Je vais essayer de trouver un chemin pour y dire bonne fête », jubile Mme Poitras.

De fil en aiguille, Diane Poitras a pu contacter une dame qui a bien connu sa mère biologique via Facebook. Elle lui parlera d’ailleurs bientôt et elle compte en connaitre plus sur sa famille biologique.

Elle est maintenant en quête d’informations sur sa mère et sa famille. Mais le plus beau cadeau qu’elle pourrait recevoir, c’est une photo de sa mère.

Avec les informations de Nahila Bendali