Un chef autochtone applaudit le jugement soutenant l'augmentation des redevances

La décision de la juge Patricia Hennessy de la Cour supérieure de justice a été rendue tard vendredi, plus d’une année après le début des audiences.

Son constat est sans équivoque : le plafonnement de la rente annuelle à 4 $ par personne n’est pas conforme aux clauses du traité signé en 1850 entre la Couronne et les Premières Nations nord-ontariennes.

Je trouve que l’interprétation qui impose le plafonnement des redevances annuelles à 4 $ par personne ne reflète ni l’intention commune ni les intérêts respectifs des parties. Il suggère que les traités étaient une transaction unique. Patricia Hennessy, juge à la Cour supérieure de justice

Or, trouve-t-elle, comme le montre le contexte historique et culturel, cela n’était pas le cas; les parties entretenaient et continuent d’entretenir des relations.

Dean Sayers, le chef de la Première Nation de Batchewana, signataire du traité, parle d’ un grand moment d’émotion.

J’a dû lire l’information à quelques reprises. C’est un moment d’une grande importance pour moi , fait-il savoir.

Lors des plaidoiries finales en juin dernier, le leader autochtone s’était déplacé à Sudbury avec plus d’une quarantaine de membres de sa communauté.

Nous avons toujours cru que les redevances devraient être augmentées. Les chefs avaient anticipé cette décision, nous étions vraiment optimistes , rappelle-t-il.

Je crois que la décision marque le début d’une relation productive, fructueuse et orientée vers la réconciliation avec la Couronne. Dean Sayers, chef de la Première Nation de Batchewana

Les représentants des 21 Premières Nations tiendront par ailleurs une conférence de presse jeudi à Sudbury pour parler des répercussions de la décision et de ce qui se fait à l’arrière-scène relativement à la réconciliation avec le Canada.

La seule augmentation des redevances a eu lieu en 1874. Auparavant, leur montant annuel était de seulement 1,70 $ par personne.

« Une décision importante »

L’avocate et professeure de droit à l’Université Laurentienne, Nawel Hamidi, qui est spécialiste des traités, qualifie le jugement rendu vendredi de décision importante. Le document de plus de 130 pages revient notamment sur l'historique de la négociation des traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur.

Il y a eu plusieurs aspects qui ont été interprétés : l’histoire dans une perspective autant de la Couronne britannique à l’époque, mais également selon les traditions juridiques et l’histoire interprétée et vue par les Premières Nations elles-mêmes , explique-t-elle.

La professeure et avocate Nawel Hamidi s'intéresse aux Traités dans le cadre de ses recherches. Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

Ça nous révèle que de plus en plus, on répond à l’appel des premiers peuples de prendre en considération leurs perspectives, leur histoire orale pour interpréter les ententes et les traités qui ont été signés historiquement. Nawel Hamidi, avocate et professeure de droit à l’Université Laurentienne

La décision pourrait aussi, selon l’avocate, servir de référence pour le traitement de la cinquantaine de revendications territoriales qui sont actuellement devant les tribunaux.

Elle va faire jurisprudence et au niveau des gouvernements, ça met une forte responsabilité parce que ça remet en question sa responsabilité fiduciaire, sa responsabilité au niveau de la mise en oeuvre des traités qui ont été signés historiquement , fait savoir Mme Hamidi.

Elle ajoute que ça va aussi probablement imposer une obligation de recalculer le montant des redevances qui devront être versées aux premiers peuples et cela, de manière rétroactive.

Elle rappelle toutefois que la décision émane de la Cour supérieure de justice et qu’elle pourrait faire l’objet d’un appel à une instance supérieure.

Mais même sans contestation, l’augmentation des rentes territoriales n’aura pas lieu de sitôt.

La Cour devra encore déterminer s’il y a eu, auparavant, des jugements qui ont limité ou enlevé la responsabilité à la Couronne d’augmenter les redevances et leur montant actualisé reste toujours à déterminer.