Des jeunes d'origine sud-asiatique touchés par la fièvre du hockey

L’événement, gratuit, était organisé par Hockey Canada et d’autres partenaires, qui espèrent que l’attention portée sur le tournoi junior augmente la popularité du sport auprès des jeunes.

« L’objectif de Hockey Canada est de mettre le plus de jeunes possible sur la glace, et la seule manière d’y arriver, c’est d’aller dans la communauté et de les faire participer », dit Riley Wiwchar, directeur du Championnat mondial.

Roshan Dosanjh est l’un des jeunes qui ont mis les pieds sur la glace dimanche, lors de l’événement appelé South Asian Kick Off, au Events centre de Langley.

C’est la seule opportunité que j’ai de jouer au hockey sur une patinoire. Roshan Dosanjh

L’école de sport Apna Hockey a fourni l’équipement aux jeunes hockeyeurs et participé à leur entraînement.

Robin Dhir, l'un des membres de l’équipe qui a organisé la venue du Championnat mondial junior en Colombie-Britannique, explique qu’il y a souvent des barrières financière et culturelle qui empêchent les jeunes de pratiquer ce sport.

La liste des joueurs de hockey d’origine sud-asiatique dans les ligues professionnelles continue toutefois de s’allonger : elle inclut Jujhar Khaira, des Oilers d’Edmonton, et Manny Malhotra, qui est désormais entraîneur adjoint pour les Canucks de Vancouver.