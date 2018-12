Une première messe de Noël sans église à Bas-Caraquet

C'est une célébration bien particulière pour les paroissiens dans ce gymnase situé non loin des ruines de l'église.

La différence est énorme. On est dans un gymnase ici. Mais je vous dirais que ce soir on attend de 300 à 400 personnes. Ça va être formidable pareil. Vous savez que l'église, c'est un bâtiment, de la pierre. Le coeur de l'église, c'est les paroissiens , affirme Roger Vienneau, membre du conseil paroissial.

La messe de minuit n’est pas célébrée dans son décor habituel.

En haut où était le jubilé, on mettait des guirlandes avec des lumières illuminées tout le long. C'était vraiment exceptionnel. Puis, chaque Noël, c'était inimaginable , souligne Pierre Lanteigne,

paroissien et ancien bénévole.

Pierre Lanteigne était bénévole pour les préparatifs de Noël pendant les trois dernières années.

C'est sûr ça va être triste pour pas mal pour tout le monde, mais c'est Noël. On va faire avec. C'est de valeur pareil. C'était un bâtiment inestimable , indique Pierre Lanteigne.

C'était magnifique. Les gens ici, il y avait une équipe formidable. Ils faisaient, ils mettaient de grands rubans , ajoute Lucie LeBouthillier, présidente du comité de sauvegarde de l'église de Bas-Caraquet.

Lucie LeBouthillier, présidente du comité de sauvegarde de l'église de Bas-Caraquet, se souvient des meilleurs moments vécus à l'occasion des messes de Noël. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Noël sans l'église sera douloureux pour certains membres de la paroisse.

Beaucoup de nostalgie, vous savez. Les gens ici, toute la communauté, ils ont des [souvenirs] de cette église-là. Et pour beaucoup, c'était les plus beaux moments. Et pour moi c'était les plus beaux moments de Noël , affirme Lucie LeBouthillier.

La messe aura un autre ton, reconnaît le père Robert McGraw. Elle sera notée par l'absence des vitraux ou encore de l'orgue.

L'orgue à tuyaux. Malgré tout, la chorale sera là au complet avec un piano électronique. Ça va être beau quand même , promet le père McGraw.

Il y a un peu de tristesse dans l'air à cause de la perte de cette belle église qui était là depuis longtemps. En même temps, il y a un sentiment je vous dirais, de joie quand même , souligne le père McGraw

Tout est prêt pour accueillir 350 personnes à la messe de Noël. Photo : Radio-Canada

Ce sentiment de joie, le comité de l'église le ressent. La crèche, élément essentiel à la célébration de Noël, et les personnages bibliques ont échappé à l'incendie.

On n’avait plus rien, mais on avait au moins la crèche qui était là. Nos personnages, le petit Jésus, c'est le principal, là. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau du Ciel qu'on a là , estime Georgette Moore, membre du conseil paroissial.

Environ 350 personnes sont attendues pour cette messe de Noël.

Les paroissiens espèrent toutefois célébrer Noël dans une nouvelle église l'année prochaine.

D’après un reportage de Wildinette Paul