La Septîlienne Anne-Sophie Bettez au sommet du hockey féminin canadien

Première à ce chapitre cette saison, elle figure au troisième rang dans l'histoire du hockey féminin au Canada.

Son équipe, les Canadiennes de Montréal, reviennent d'une tournée en Chine où elles ont remporté leurs trois matchs.

Anne-Sophie Bettez transporte la rondelle devant les femmes de l'équipe chinoise Photo : Crédit : Céline Gélinas LCHF

L'important, c'est que les Canadiennes soient premières au classement. Actuellement on est en deuxième. On n'est pas encore satisfaits à 100%. Anne-Sophie Bettez, des Canadiennes de Montréal (LCHF)

Quelques jours de repos auprès des siens ramènent bien des souvenirs à l'esprit d'Anne-Sophie Bettez.

J'ai évolué ici presque tous les jours chez mes grands-parents. Quand je reviens, j'ai un sentiment d'appartenance à cette ville, c'est sûr et certain.

La hockeyeuse professionnelle Anne-Sophie Bettez profite d'un congé pour retrouver sa famille à Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Anne-Sophie Bettez a commencé à jouer au hockey avec les garçons, dans un sport dominé par une ligue toute masculine.

Avec les succès de l'équipe montréalaise, le public s'intéresse de plus en plus à un hockey plus technique et en finesse.

C'est un jeu qui est assez physique, mais on n'a pas le droit aux mises en échec. Donc c'est sûr qu'on n'aura pas de plein contact sur la glace, mais c'est du bon hockey.

Anne-Sophie Bettez contrôle la rondelle durant l'entraînement des Canadiennes de Montréal, de la Ligue canadienne de hockey féminin Photo : Crédit : Louis-Charles Dumais LCHF

Anne-Sophie Bettez recommande aux parents d'embarquer leur fillette sur la glace dès le plus jeune âge, pour essayer de jouer au hockey.

À 31 ans, elle ne peut toujours pas pratiquer son sport préféré pour gagner sa vie, mais elle en tire une grande satisfaction : « Le meilleur conseil, c'est d'avoir du fun quand tu le fais. C'est ce qui m'a suivi toute ma carrière. »

D'après le reportage de Jean-Louis Bordeleau