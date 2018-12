Le temps des Fêtes, période difficile pour les personnes souffrant de dépendance

Il n'y a rien de facile pour les membres des groupes Alcooliques anonymes (AA). Ce n'est pas par plaisir qu'ils choisissent cette forme d'aide.

Le temps des Fêtes fait d'autant plus mal, puisque c'est une période festive pendant laquelle les gens consomment beaucoup d'alcool. Donc, l'isolement est d'autant plus grand.

C'est la raison pour laquelle il se tenait, lundi, à la Légion royale canadienne de Gatineau, une journée de fraternité où Alexandra et Pierre (noms fictifs) ont raconté à Radio-Canada leur expérience.

Leurs histoires

Alexandra a commencé à consommer à l'âge de 12 ans. Depuis 2013, elle fréquente le regroupement des AA de Gatineau. On m’a accueilli à bras ouverts , se souvient-elle.

N’importe quelle personne qui arrive dans les AA, arrive là démolie avec une souffrance profonde. Personne n’est arrivé là avec joie , raconte-t-elle.

C'est la même situation pour Pierre, qui s'est inscrit au programme en 1992. Il est sobre depuis ce temps.

Pour lui, l'élément déclencheur a été de se retrouver dans la rue, sans emploi. Je n'avais plus d’amis, plus de famille, plus le droit de voir mes enfants et j'avais des idées noires , se souvient-il.

Des rassemblements pour s'entraider

Les Alcooliques anonymes organisent quatre journées de fraternité dans la région pendant les Fêtes, où ils partageront leurs expériences.

Une centaine de personnes se rassemblent, prennent le repas ensemble et partagent, expliquent Alexandra et Pierre. Quand tu es seul, tu as besoin de t’entourer , dit Pierre.

Même si on est une centaine, on se sent quand même en famille. On se connaît tous. C’est spécial parce qu’on fait le plein de partage, le plein d’amour , dit Alexandra.

Les AA sont là pour ça, pour t’aider à passer à travers le temps des Fêtes. Pierre

Parce que ce n'est pas une période facile pour les alcooliques et les toxicomanes, qui vivent souvent dans la solitude ou encore craignent les rechutes dans les fêtes de Noël.

Un rassemblement aura lieu mardi ainsi que le 1er janvier à l'Église Notre-Dame-de-l'Île dans le secteur de Hull.