À lui seul, il collecte plus de 27 tonnes de nourriture en 20 jours

Un homme. Une mobilisation de 20 jours. Plus de 27 000 kilogrammes de nourriture et une montagne de cadeaux dont la valeur est estimée à 60 000 $. Guidé par ses convictions, l'activiste Dan Johnstone effectue, depuis 2011, une tournée d'épiceries pour récolter des dons pour les Edmontoniens les plus démunis.