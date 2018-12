Hausse de taxes : mouvement de contestation à Laterrière

Les citoyens du secteur de Laterrière sont mécontents et dénoncent haut et fort la hausse de taxes à laquelle ils font face.

Ils voient leur facture grimper en moyenne de 6,9 %, alors que l’augmentation se situe à 2,4 % dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Une page Facebook a été créée à la suite de l’adoption du budget et elle compte déjà plus de 1000 membres. Son instigatrice, Virginie Hallahan Pilote, demande à la population d’écrire au conseiller municipal du secteur qui est aussi président de la commission des finances.

Michel Potvin précise que la valeur élevée des maisons de Laterrière explique la hausse des taxes plus importante qu’ailleurs dans ce secteur de la ville.

La grande différence dans ce 6,9 % là, c’est qu’il y a plus de maisons à Laterrière, en proportion, de 400 000 $ et plus que n’importe où ailleurs […] C’est juste ça la différence. Dans les maisons qui valent 200 000 $, à Chicoutimi, à Laterrière, à Jonquière, à La Baie, on va payer la même affaire , soutient-il.

Michel Potvin indique qu’il devrait pouvoir rencontrer les citoyens le 7 janvier.