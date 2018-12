Noël vu par des athlètes

Le temps des fêtes est souvent un des seuls moments de l'année où les athlètes de haut niveau peuvent passer du temps avec leur famille. C'est le cas de Cindy Montambault et de Karol-Ann Canuel, deux cyclistes originaires de l'Abitibi-Témiscamingue qui se démarquent au niveau international.

À Val-d'Or, la cycliste de vélo de montagne, Cindy Montambault, prend quelques jours de sa vie chargée d'athlète pour passer du temps avec sa famille.

Je quitte demain matin, le 25, parce que le 26, je dors à l'aéroport, parce que le 27 au matin tôt, on quitte pour la Californie. Je passe à peu près un mois là-bas. Ça va être un mélange de vélo de route et de vélo de montagne

La cycliste Cindy Montambault profite tout de même de Noël pour passer du temps en famille. Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Cindy Montambault doit donc planifier des périodes d'entraînement entre les festivités. C'est sa réalité depuis les huit dernières années.

Si la famille est au courant, qu'elle est conciliante, qu'elle accepte aussi, ça aide beaucoup. Ce n'est pas facile de s'isoler dans une salle, d'aller faire trois heures d'entraînement quand tout le monde est dans la cuisine, tout le monde jase, tout le monde prend un café Baileys. Cindy Montambault, cycliste

La cycliste sur route Karol-Ann Canuel prend aussi une pause avec sa famille qui habite maintenant à Gatineau.

De son côté, l'entraînement est plus léger.

Du rouleau en dedans, mais sinon, je peux aller faire su ski, ou de la raquette, ou aller au gym... Ça me donne aussi un petit break après avoir fait mon premier bloc volume. Ça me donne un petit break et après je peux continuer au mois de janvier.

Pour la période des Fêtes, les deux athlètes ne sont pas contraintes d'interdits, mais elles veillent néanmoins à ne pas faire d'excès d'ivresse ou de gourmandise.