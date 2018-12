Comment bien réussir ses photos de Noël

La lumière

La première chose à faire est de chercher la source de lumière dans la pièce. Idéalement, il faut éviter d'utiliser l'éclairage intérieur et privilégier l'éclairage naturel en éteignant les lumières et en ouvrant les rideaux quand il fait jour. De cette manière, le sujet est éclairé de façon équilibrée et on évite d'avoir des photos à dominante jaune.

À gauche, une photo prise avec la lumière intérieure. À droite, la même photo en utilisant la lumière extérieure naturelle. Photo : Photo fournie par Gabrielle Touchette

La cadrage

De manière générale il faut éviter de placer son sujet au centre de l'image. La règle des tiers est une règle de base à respecter. Il faut imaginer qu'on divise sa photo en trois horizontalement et verticalement, ce qui permet de jouer avec la perspective. On peut aussi jouer avec l'angle. Par exemple, ne pas hésiter à photographier un sujet en se plaçant en plongée ou au contraire en contre-plongée.

Illustration de la règle dite « des tiers » en photographie. Photo : Radio-Canada / Avec une photo de Gabrielle Touchette.

La photo de groupe

La photo de groupe peut demander beaucoup de patience, surtout s'il s'agit d'enfants qui ont tendance à ne pas tenir en place. Dans ce cas, il est préférable de commencer par faire asseoir les plus grands enfants qui ont plus de patience avant de faire entrer les plus petits dans le cadre. Ne pas oublier de donner des directives à ses sujets.

Exemple d'une photo de groupe ratée. Les sujets manquent de directives et ne regardent pas l'objectif. Photo : Photo fournie par Gabrielle Touchette

Sur cette photo de groupe, les trois sujets regardent l'objectif. Photo : Photo fournie par Gabrielle Touchette

La profondeur de champ

Lorsqu'on veut mettre en valeur un sujet, il est parfois intéressant de jouer sur les contrastes entre ce sujet et l'arrière-plan. En mode manuel, on peut par exemple faire la mise au point sur le sujet en jouant avec l'obturateur afin de créer un effet de flou à l'arrière-plan qui contrastera avec la netteté du sujet.

Dans ce portrait, l'arrière-plan représente encore trop une distraction pour l'oeil. Photo : Photo fournie par Gabrielle Touchette