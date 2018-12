Kevin Spacey serait inculpé pour une agression sexuelle présumée

La police de l'île de Nantucket enquêtait depuis novembre 2017 sur cette agression présumée, après que la mère de l'adolescent eut révélé avoir porté plainte contre l'acteur lors d'une conférence de presse.

Selon le Boston Globe, qui cite le procureur local Michael O'Keefe, l'acteur, qui a été accusé par plusieurs hommes d'agressions sexuelles depuis le début du mouvement #MoiAussi et a été banni d'Hollywood, sera formellement inculpé le 7 janvier, après qu'une plainte criminelle contre lui eut été validée jeudi dernier par un juge local.

Contacté, le bureau du procureur de Nantucket n'a pas immédiatement confirmé cette information.

Netflix avait annoncé que l'acteur Kevin Spacey ne ferait plus partie de la distribution de la série House of Cards et que tous les liens entre les deux parties étaient rompus après que l'acteur avait fait l'objet d'allégations de harcèlement et d'agressions sexuelles l'an dernier.

Tout avait commencé en octobre 2017 quand l'acteur Anthony Rapp a affirmé que Kevin Spacey lui avait fait des avances alors qu'il avait 14 ans. L'acteur de House of Cards s'était excusé sur les réseaux sociaux et en avait profité pour révéler son homosexualité.