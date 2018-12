Les églises seront bondées pour Noël

Selon l'évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, Dorylas Moreau, les églises sont toujours remplies à pleine capacité le 24 décembre. Selon lui, il s'agit d'une preuve que les gens sont encore nombreux à avoir la foi.

Ça fait partie de la fête de Noël la participation à la messe de Noël, il y a aussi la crèche qui attire beaucoup de gens, ils veulent la visiter avec leurs enfants. C'est un mouvement entaché de social, de folklore, mais aussi de foi profonde, je crois.

Dorylas Moreau assure que plusieurs ont encore la foi, mais ils manquent parfois de temps pour se rendre à l'église.

Les 2 parents qui travaillent sur des quarts de travail un peu différent, tout ça fait en sorte que la pratique religieuse devient plus difficile, mais à Noël tout le monde est en congé alors ça facilité les choses. Dorylas Moreau, Évêque du diocèse de Rouyn-Noranda

Dorylas Moreau refuse d'ailleurs de voir les festivités de Noël comme une occasion de faire de l'argent.