Un VUS aurait été acheté frauduleusement en C.-B. avec l'identité d'une Calgarienne

Alana Higgins, une femme de Calgary, a eu la surprise de sa vie en cette période des Fêtes. Elle allègue être victime de fraude parce que son nom et ses antécédents de crédit auraient été utilisés pour s'acheter une luxueuse Land Rover d'une valeur de plus de 156 000 $ à Kelowna, Colombie-Britannique.

Alana Higgins a appris l'existence du véhicule et du prêt y étant associé lorsqu'elle a reçu une lettre de la Banque Scotia l'informant d'un retard de paiement. N’ayant aucun compte à cette banque, elle a d'abord ignoré la lettre qu’elle a finalement lue plus tard.

« De nos jours, vous recevez tellement de courriers indésirables que très souvent, vous recevez des lettres avec le numéro de carte de crédit d'autres banques », a expliqué Alana Higgins.

Après avoir pris connaissance de la lettre, la Calgarienne s'est rendue dans une succursale de la Banque Scotia pour tenter de clarifier ce qu'elle pensait être juste une erreur.

J'avais les larmes aux yeux

Le relevé de la Banque Scotia indique un prêt de plus de 156 000 $ contracté au nom d'Alana Higgins. Photo : Radio-Canada / Anis Heydari/CBC

Selon Alana Higgins, le personnel de la banque lui aurait dit que le prêt avait été émis chez un concessionnaire Land Rover de Kelowna pour un montant supérieur à 156 000 $. Les fraudeurs présumés ont fourni ce qui semblait être une déclaration de revenus, sans numéro d’assurance sociale, pour une vérification de solvabilité.

J'ai eu des larmes aux yeux.. mais je suis encore plus en colère que quelqu'un se soit échappé avec une si grosse somme d'argent en mon nom. Mme Higgins

Ils ont également utilisé un permis de conduire de la Colombie-Britannique comme pièce d’identité - malgré le fait que l’emprunt a été contracté à une adresse en Alberta.

Alana Higgins a déclaré que ses amis et sa famille étaient dévastés à l’idée qu’une personne puisse conduire un véhicule aussi coûteux acquis frauduleusement.

« Ils ne comprennent pas comment quelqu'un pourrait circuler avec un véhicule de luxe sans pratiquement aucune pièce d'identité qui aurait dû attirer l’attention lors des contrôles de sécurité », a déclaré la victime.

Plainte à la police

Mme Higgins a signalé la fraude au service de police de Calgary. Elle a ajouté que la police l'avait informé que le numéro d'identification du véhicule n'avait été enregistré nulle part au Canada au début du mois de décembre.

Au moment de la publication, le prêt avait été transmis à une agence de recouvrement. La victime a travaillé avec la banque et le bureau de crédit et pense qu'elle ne sera pas responsable du prêt ou du véhicule frauduleusement acquis en son nom.

Dans un communiqué envoyé à CBC, la Banque Scotia a déclaré qu'elle disposait de contrôles et de procédures internes stricts pour les prêts tels que celui au nom de Mme Higgins. Toutefois, la banque n'a pas voulu préciser quels sont les documents requis pour des prêts de cette valeur. La banque n'a pas non plus émis d'hypothèse concernant le cas précis de la Calgarienne relativement au prêt de Land Rover Kelowna.

CBC News a communiqué avec le président du groupe Wyant, la société propriétaire de Land Rover Kelowna, qui a refusé d'expliquer ce qui a mal tourné dans cette affaire.