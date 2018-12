2019, l'année charnière de Jakob Pelletier

Pièce maîtresse d'une équipe aspirant aux grands honneurs et espoir de premier plan en vue du prochain repêchage de la LNH, Jakob Pelletier jouera gros en 2019. Pour prouver aux dépisteurs professionnels que son petit gabarit ne le freine en rien, l'attaquant de Québec assure qu'il doit rester lui-même.

« Je ne pense pas que je vais changer mon style ou me mettre de la pression supplémentaire. Je vais continuer à m'amuser sur la glace », lance Jakob Pelletier lorsqu'on lui parle du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Difficile de nier que la recette du centre des Wildcats de Moncton fonctionne bien. Avec 20 buts et 30 passes en 33 matchs cette saison, l'ancien du Blizzard du Séminaire Saint-François pointe au 7e rang des marqueurs du circuit Courteau.

Et encore plus important pour Pelletier, ses Wildcats sont au plus fort de la lutte dans l'Association Est de la LHJMQ, à un point de leurs grands rivaux d'Halifax en tête du classement.

Tout cela malgré une fracture du poignet subie au début du mois d'août alors qu'il portait les couleurs du Canada à la Coupe Hlinka-Gretzky U-18.

Les Mooseheads dans le viseur

De passage à la résidence familiale de Québec durant le congé des Fêtes, Jakob Pelletier se promet de regarder son « grand chum » Alexis Lafrenière dans l'uniforme canadien au Championnat du monde junior. Un tournoi auquel il espère bien participer au cours des prochaines années.

Mais dès son retour à Moncton, le 27 décembre, lui et les Wildcats se lanceront dans la course aux Mooseheads. Ces derniers sont déjà assurés d'une place à la Coupe Memorial, puisque c'est la candidature d'Halifax qui a été retenue pour accueillir le tournoi dans l'est du pays... au détriment de Moncton.

Comme on a perdu la Coupe Memorial aux mains d'Halifax, chaque match de saison contre eux a des airs de match de séries. Jakob Pelletier

Les Mooseheads comptent d'ailleurs dans leur rang l'attaquant Raphaël Lavoie, le Québécois le mieux classé par le Bureau central de dépistage de la LNH en vue du prochain repêchage. Le colosse de 6'4'' et 198 livres s'est vu accordé une cote de « A », ce qui signifie qu'il est vu comme un futur choix de première ronde. Pelletier, qui compte 16 points de plus au compteur que Lavoie cette saison, s'est plutôt vu accorder un « B ».

Un défi de taille

Fort à parier que le gabarit du joueur de 5'7'' et 160 livres a pesé dans la balance. « C'est sûr que j'aimerais ça être un gars de 5 pieds 11, mais c'est quelque chose que je ne contrôle pas », admet Jakob Pelletier.

« J'essaye de compenser avec autre chose. Si les dépisteurs classent un gars plus grand et plus gros devant moi, je ne peux rien faire pour ça. »

Il faut dire que plusieurs experts voient en Pelletier un futur choix de première ronde malgré sa taille. C'est le cas du réputé analyste de TSN Craig Button, qui a classé l'athlète de Québec au 11e rang de son dernier classement des meilleurs espoirs.

Un rappel que le hockey a bien changé depuis le tournant des années 2000. Dans la LNH, de petits joueurs comme Johnny Gaudreau et Brad Marchand font maintenant parti de l'élite, pointe Jakob Pelletier.

« Ça n'importe plus vraiment que tu sois petit ou grand », souligne le principal intéressé.