Pas de cadeau de Noël derrière les barreaux

Un texte de Xavier Savard-Fournier

Aucun cadeau n’est distribué, aucune décoration n’est installée et aucune visite particulière n’est acceptée, même s’il s’agit d’un moment où les demandes de visites sont plus fortes. Les affaires courantes se poursuivent et les demandes de visites doivent avoir été approuvées par le même processus que le reste de l'année.

Mais si les règles de détention restent les mêmes, le temps des Fêtes est tout de même un moment fébrile pour les personnes incarcérées et c’est une occasion unique d’intervention pour les agents de détention.

« C’est vraiment un moment de réflexion, un moment de fébrilité, où on sent qu’il y a une ouverture et qu’on peut aller toucher certaines émotions même chez les plus récalcitrants. Noël, c’est puissant », présente Sandy Lapointe, directrice des services professionnels à l’Établissement de détention de Québec.

L’ensemble du personnel est d’ailleurs plus attentif pendant cette période de l’année pour permettre aux personnes incarcérées d’utiliser leur moment derrière les barreaux, loin de leur famille, pour réfléchir et s’assurer de ne pas revenir le Noël suivant.

C'est un moment où on peut susciter une remise en question. Au retour des Fêtes, on peut dire : tu te souviens, c'était pas facile passer Noël en détention. On peut revenir là-dessus, on peut faire un bout de chemin. Sandy Lapointe, directrice des services professionnels à l'Établissement de détention de Québec

Des activités à la carte

Selon les établissements de détention, il y a quand même des activités qui sont prévues pour les personnes incarcérées.

À Québec par exemple, un petit goûter de Noël est offert et les dirigeants en profitent pour renouveler la banque de jeux de société de la prison.

Mais l’événement marquant du temps des Fêtes dans cet établissement est la messe célébrée depuis quatre ans par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l’archevêque de Québec, à même le centre de détention.

« C'est Noël pour tout le monde et les gens qui sont incarcérés, les gens qui n'ont pas la liberté d'être avec leur proche, qui ressentent davantage de douleurs, ont besoin de cette présence », raconte-t-il.

Pour lui, ce n’est pas une célébration comme les autres. Son auditoire est très impliqué dans l’événement et il sent que ce moment les fait réfléchir.

Je les vois, ils doivent penser à leurs proches, à leurs familles, aux gens qu'ils aiment, aux gens qui sont en dehors du centre de détention. Et je pense que ça leur fait vivre quelque chose qui goûte bon et ils ont besoin de ça. Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec

Il y a même déjà eu une chorale de détenus dans des messes antérieures, mais le projet a été relégué aux oubliettes. Ce genre d’initiative est souvent lié à un bénévole qui tient le projet à bout de bras..

Pour ceux qui ne sont pas croyants ou qui pratiquent une autre religion, Sandy Lapointe affirme que les professionnels de l’établissement de Québec sont disponibles pour appuyer les personnes incarcérées au besoin.