Une campagne pour encourager la consommation modérée d’alcool pendant les Fêtes

La campagne, initialement développée en 2015, met en scène un personnage animé, The Underdrinker (le buveur modéré).

Le bureau de santé réutilise la campagne sur les réseaux sociaux cette année pour encourager la population à repenser leurs habitudes de consommation.

Sheena Albanese, une planificatrice en promotion de la santé du BSDTBBureau de santé du district de Thunder Bay , explique que le but est de présenter les avantages de la modération de façon humoristique.

Le ton est léger, un peu pince-sans-rire, mais il représente également à quoi ça ressemble de sortir et de boire socialement. Sheena Albanese, planificatrice en promotion de la santé

Sur le site underdrinker.ca, on retrouve notamment un courriel fictif s’adressant à l’alcool, avec le titre Ce n’est pas toi, c’est moi .

Sous ton influence, j’ai été un danseur ridicule, j’ai gâché des photos et j’ai eu un jugement très discutable , peut-on lire.

Le site web de la campagne propose aussi quelques phrases à utiliser pour refuser une consommation, ce qui peut être difficile lors des célébrations de Noël, reconnaît le bureau de santé.

Outre un simple Non merci ou Peut-être plus tard , le BSDTBBureau de santé du district de Thunder Bay suggère de dire une phrase comme J’ai été mordu par un requin alors que je faisais de la plongée aux îles Caïmans et je prends des antibiotiques.

Avec les informations de CBC