Les belles photos de ces chiens les aident à trouver des foyers adoptifs

Elle les emmène en pleine nature pour les photographier dans des endroits et des poses qui font ressortir leur personnalité – et comme elle vit à Canmore, elle ne manque pas de sentiers naturels et de décors splendides pour ce faire.

Elle fait ensuite circuler les photos des chiens dans les médias sociaux, en les accompagnant de textes décrivant les animaux.

Depuis un an, elle a ainsi travaillé auprès de sept à huit refuges locaux et photographié environ 80 chiens. Elle tente de mettre en ligne l’histoire d’au moins un chien à chaque semaine, et répond aux commentaires qu’elles suscitent sur Instagram.

« Mon objectif est de faire ressortir leur personnalité, de sorte à ce que les chiens trouvent un foyer qui leur conviennent », dit-elle.

La photographe Rachael Rodgers part à l'aventure avec des chiens en refuges pour les aider à trouver des familles adoptives. Photo : Rachael Rodgers

« Certains chiens sont vieux et ils sont heureux de prendre une marche par jour. D’autres ont tellement d’énergie qu’ils vous accompagneront dans de longues randonnées tous les jours. » Chiens et familles, croit-elle, doivent partager le même entrain pour un mode de vie particulier.

Rachael Rodgers amène les chiens au lac Louise ou au parc national Yoho, selon l’âge ou la personnalité du chien ou le temps qu’il fait ce jour-là. Elle passe la journée en les photographiant pendant qu’ils participent à des activités qu’ils seraient susceptibles de faire avec une famille s’ils étaient adoptés.

Elle dit que la réaction des refuges à son travail a été formidable. Chaque fois qu’un chien est adopté après que son histoire a circulé sur les médias sociaux, ça lui réchauffe le coeur.

Avec des informations de Sarah Rieger, CBC