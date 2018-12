Condamné à 160 ans de prison et libéré après en avoir purgé 30

Le Canadien Derek Twyman a été condamné à quatre peines de réclusion à perpétuité pour cambriolage, en Caroline du Nord. Une peine totale de 160 ans dont il a purgé 30 ans, avant de pouvoir rentrer, il y a un an, dans son pays natal.

Derek Twyman est né à Oakville, en Ontario. À ses 15 ans, sa famille a déménagé à Winston-Salem, en Caroline du Nord. C'est là-bas que les mauvaises influences ont débuté, alors que l'adolescent tentait de s'intégrer dans sa nouvelle vie.

Avec un autre jeune de son âge, il allait cambrioler des maisons dans un quartier huppé. Ils volaient alors des métaux précieux qui pouvaient être fondus et revendus de façon anonyme aux prêteurs sur gages.

Lorsque la police les a arrêtés, son acolyte l'a dénoncé en disant que c'était Derek Twyman le cerveau derrière tous ces cambriolages.

À l'âge de 26 ans, le jeune homme a été condamné à 160 ans de prison, soit quatre peines d'emprisonnement à perpétuité consécutives, pour cette série de vols qualifiés de non-violents.

La moitié d'une vie derrière les barreaux

Derek Twyman a déployé tous ses efforts pour faire connaître son histoire et obtenir de l’aide. Il a écrit des milliers de lettres, à sa famille, à des étrangers et des célébrités, comme Al Pacino et Robert de Niro.

Ce sera finalement le jeune étudiant en droit à l’Université du Nouveau-Brunswick en 2007, Shane Martinez, qui l’aidera au cours des dix prochaines années à obtenir sa liberté. Le jeune homme a vu une annonce publiée par Derek Twyman sur un site internet à l’intention des prisonniers sollicitant une assistance juridique en ligne. .

La première chose que j’ai remarquée c’était la longueur de la peine et de penser que pour une infraction non violente et liée à la propriété, quelqu’un allait mourir en prison.

Shane Martinez s’est penché sur le dossier, lançant un processus juridique de dix ans provenant de Toronto jusqu’à Halifax, en passant par Raleigh et la Caroline du Nord.

Leurs efforts ont finalement porté fruit l’année dernière et M. Twyman est rentré à Toronto en novembre 2017.

La vie après la prison

Depuis un an, Derek Twyman travaille avec acharnement pour se remettre sur pied, en commençant par un appartement et un travail.

Trouver un appartement n’a toutefois pas été facile. Il a vécu pendant six mois avec l’ami d’un des avocats qui l'a aidé à obtenir sa libération. Entre les prix onéreux des appartements et son passé d’ancien prisonnier, des propriétaires se sont montrés sceptiques à l’idée de lui louer un logement.

Avoir un trou de 30 ans dans son expérience professionnelle n’a pas non plus aidé. Il a envoyé des dizaines de candidatures, souvent sans obtenir la moindre réponse.

C’est quelque chose que vous devez faire, donc je n’ai jamais abandonné. J’ai déjà été dans des situations plus difficiles et je n’ai pas abandonné , raconte-t-il.

Derek Twyman a finalement trouvé un appartement pour célibataire dans le Triangle Junction, dans l’ouest de Toronto.

Il a aussi trouvé un emploi en mars dernier, dans le commerce de détail. Il hésite encore à en parler de façon publique, de peur que son passé ne rattrape son présent.

La seule photo personnelle qui est accrochée chez lui est celle d’une femme blonde qu’il décrit fièrement comme étant sa petite amie qu’il a rencontrée au travail. Il n’a pas encore été en mesure de revoir son frère, dont la mauvaise santé ne lui permet pas de voyager au Canada.

Son père a quant à lui récemment quitté les États-Unis pour la Colombie-Britannique et n’a pas encore eu l’occasion de lui rendre visite. Sa mère est décédée alors qu’il était en prison.

Derek Twyman est rentré en novembre 2017 à Toronto. Photo : Radio-Canada / David Donnelly/CBC

À 55 ans, Derek Twyman a dû apprendre à utiliser les nouveaux outils des téléphones intelligents, mais aussi à ne pas se perdre dans les transports en commun.

Son plus grand défi a été le coût de la vie.

Je pourrais acheter une immense maison en Caroline du Nord avec le loyer que je dépense chaque mois ici. En plus du loyer, il faut acheter sa nourriture , dit-il.



Quant à passer d’un horaire fixe en prison à cette autonomie, M. Twyman explique que ses journées étaient les mêmes, là-bas.

[En prison] tout est la même chose, encore et encore. Un jour vous vous réveillez et dix ans se sont écoulés, et rien n’a changé. Derek Twyman

Le cinquantenaire continue donc de travailler fort pour profiter de cette deuxième chance, de cette deuxième vie. Pour lui, cela signifie économiser suffisamment d’argent pour financer un programme de parajuriste dans un collège d’enseignement professionnel à Toronto.

C’est un accomplissement d’aider quelqu’un. En fin de compte, si vous faites une différence, vous vous en sortez plutôt bien , pense-t-il.

Le collège lui a déjà gardé une place pour l’année à venir, mais M. Twyman ne sait pas encore s’il parviendra à financer ses études dès 2019. Il ne se dit pas inquiet pour autant.