Des centaines de bénévoles offrent des repas de Noël à Terre-Neuve-et-Labrador

Des centaines de personnes à Terre-Neuve-et-Labrador travaillent bénévolement afin d'offrir la magie des fêtes au plus grand nombre de gens possible.

Jaime Ryan, une bénévole, se souvient d’avoir apporté un repas de Noël à une famille démunie, il y a cinq ans. La maison dans laquelle vivaient une mère et ses trois enfants contenait peu de choses de plus qu’une table et un sapin de Noël décoré de maïs soufflé.

La fille de Mme Ryan, qui l’accompagnait, portait une boîte remplie de dinde, jambon, bacon, d’oeufs et de tangerines. L’un des fruits est tombé et il a roulé jusqu’aux pieds de l’un des enfants qui devait être âgé d’environ 2 ans, selon elle.

Le programme de repas de Noël de Jamie Ryan desservait 22 familles il y a cinq ans, et il offre aujourd’hui 500 repas. Photo : CBC/Malone Mullin

L’enfant a exprimé une telle gratitude que Mme Ryan n’a jamais oublié les émotions qu’elle a ressenties.

Ses activités bénévoles ont pris de l’expansion au fil des ans. Aujourd’hui, elle passe la veille et le jour de Noël avec sa famille et des amis, à Mount Pearl, qui préparent 500 repas pour des personnes démunies. Des gens viennent de toutes parts pour donner un coup de main, souligne-t-elle.

Voilà ce qu’est Noël pour moi. Jaime Ryan, bénévole

Dans toute la province, des églises, des organismes de charité, des groupes communautaires et des entreprises privées vont offrir un repas de Noël à des personnes démunies, qui n’ont nulle part où passer les fêtes ou qui ont simplement besoin de compagnie.

À Gander, par exemple, le restaurant Thingamajiggers organise depuis maintenant deux ans un repas de Noël gratuit. La propriétaire, Betty Sagi, dit qu’elle ne peut penser à une meilleure chose à faire en cette journée de congé.

Je passais habituellement Noël seule avec mon mari. Mes enfants sont en Ontario. Alors, pourquoi ne pas entrer au travail pour aider les autres? , explique Betty Sagi.

La restauratrice Betty Sagi passe Noël à offrir des repas à des personnes démunies. Photo : CBC/Martin Jones

Voici quelques endroits où sont offerts des repas de Noël gratuits dans la province:

Saint-Jean, Église unie, 99, chemin Queens, de 11 h à 13 h 30;

Conception Bay South, Armée du Salut, 331, autoroute de Conception Bay, à compter de 10 h;

Gander, restaurant Thingamajiggers, 249, boulevard de l’Aéroport, de midi à 15h, inscription au 709 651-6000;

Corner Brook, église Westside Tabernacle, 37, rue Elizabeth;

Labrador City, Section 6185 du Syndicat des Métallos, Club de curling Carol, 411, rue Booth, à compter de 13 h.

Avec des renseignements de Malone Mullin