Des choristes philippins répandent la magie de Noël à Fort McMurray

Sept voix entonnent un chant de Noël classique dans une maison de Fort McMurray, par une belle soirée d’hiver. Dès que la première chanson s’achève, une autre commence, avec un rythme entraînant accompagné de tambourins et de maracas. Celle-ci est en tagalog.

Un groupe de Philippins a décidé de partager sa propre version des chorales de Noël avec ses voisins. C’est une tradition appelée Namamasko Po qui est prise très au sérieux dans leur pays d’origine. Les choristes se promènent habituellement dans le voisinage entre septembre et décembre, cognant aux portes et aux fenêtres. On leur donne à manger et à boire en guise de remerciements.

Aux Philippines, c’est ce qu’on voit tous les soirs, spécialement pendant le mois de décembre , explique Cindy Julaton, membre de la chorale qui s’est créée à Fort McMurray.

Il s’agissait d’abord d’une façon de rassembler la communauté philippine de la région, mais les autres résidents ont aussi voulu profiter du spectacle.

Je dirais que beaucoup de gens aiment qu’on leur chante des chansons , remarque Cindy Julaton.

La tradition Namamasko Po fait partie de sa vie depuis qu’elle est toute petite. C’est ainsi qu’elle a appris à jouer de la guitare. Au Canada depuis 2006, la jeune femme a obtenu sa citoyenneté l’an dernier.

Ici, les choristes planifient leurs performances au lieu d'errer dehors dans le froid canadien. Ils ont l’intention de visiter une cinquantaine de demeures cette année.

Larry Andrews, retraité, est ravi de les recevoir chez lui, un vendredi soir.

C’est merveilleux qu’ils aient chanté quelques chants de Noël en tagalog, ils nous donnent l’occasion de participer à leur culture , dit-il.

Il leur a préparé des hors-d’œuvre aux crevettes et du chocolat chaud avec des guimauves. Dans une autre demeure, la chorale est accueillie avec des empanadas, de petits chaussons farcis de viande.

Il arrive aussi que les hôtes donnent un peu d’argent. Les chanteurs veulent s'en servir pour financer une fête dont tout le monde pourra profiter.

Avec les informations de David Thurton, CBC News