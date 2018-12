Fort vote de grève des syndiqués de la Caisse Desjardins de Hauterive

Leur convention collective est échue depuis le 16 juillet 2017.

Selon le président du Conseil central de la CSN sur la Côte-Nord, Guillaume Tremblay, la partie patronale a demandé plusieurs concessions lors de la douzaine de séances de négociations qui ont lieu depuis le mois de mars dernier.

On s’entend qu’au niveau des revenus, je pense qu’ils [Desjardins] seraient capables de nous donner des conditions de travail avec des augmentations au niveau du salaire et du normatif. Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la CSN sur la Côte-Nord

Enseigne devant un point de service du Mouvement Desjardins. Photo : Radio-Canada

Un exemple de ce qu’ils nous demandent comme reculs c’est qu’ils veulent enlever la sixième semaine de vacances pour ceux qui ont assez d’ancienneté pour l’avoir avec la convention actuelle, illustre Guillaume Tremblay. Quand on lui pose la question, eh bien il n’est pas capable de nous donner de raison. Et puis au niveau des augmentations salariales, on est en dessous de l’IPC, ou en tous cas on ne suit pas le coût de la vie nécessairement.

Guillaume Tremblay est le président du Conseil central Côte-Nord de la CSN. Photo : Radio-Canada

Pour nous, on n’ira pas négocier une convention collective où est-ce qu’il va y avoir juste des reculs. Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la CSN sur la Côte-Nord

Le vote de grève tenue en assemblée générale le 20 décembre dernier survient alors que les syndiqués avaient déjà exercé certains moyens de pression.

Joint au téléphone, le directeur général de la Caisse Desjardins de Hauterive, Martin Beaulieu, a décliné notre demande d’entrevue et indiqué qu’il ne commenterait pas davantage avant son retour de vacances en janvier.