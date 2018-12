La forte accumulation de neige fait des heureux en Abitibi-Témiscamingue

La neige qui est tombée au cours du dernier week-end fait le bonheur des amateurs de sports de glisse. Au Centre plein air Mont Kanasuta de Rouyn-Noranda et au Mont-Vidéo de Barraute, on constate une hausse significative de l'achalandage cette année.

La neige qui est tombée au cours du dernier week-end en Abitibi-Témiscamingue fait bien des jaloux à travers la province. En fait, la région est l'une des rares à avoir plus de 20 centimètres de neige au sol.Selon les endroits, il y a entre 25 et 30 centimètres de neige en Abitibi-Témiscamingue. La moyenne à cette période de l'année est de 25 centimètres.

La région de Montréal a seulement quelques traces de neige. Les régions de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont habituellement beaucoup de neige ont moins de 20 centimètres au sol actuellement.Selon Environnement Canada, la prochaine neige devrait tomber le 28 décembre, on peut s'attendre à recevoir entre 10 et 20 centimètres.

L'accumulation de neige est importante en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Ann Gervais

Le ski alpin a débuté 1 semaine plus tôt cette année au Centre plein air Mont Kanasuta de Rouyn-Noranda. La glissade sur tube a débuté le samedi 22 décembre, soit 3 semaines plus tôt que l'an dernier. Le directeur général, Alain Vanier, affirme que les ventes des passes de saison sont aussi en augmentation.

Actuellement la température est belle, j'ai eu beaucoup de gens de l'extérieur. C'est certain que les Laurentides ont été beaucoup touchées par la pluie qu'Il y a eu récemment, donc le gazon est plus présent que la neige là-bas et nous on a vraiment beaucoup de neige.

Le directeur général par intérim au Mont-Vidéo de Barraute, Roch Ouellet, a aussi remarqué une hausse d'achalandage,

Très bon début de saison, l'an passé on me dit qu'à l'ouverture il y avait des -30, donc ça n’incitait pas les gens à venir skier, mais avec la bonne neige et la température douce qu'on a eues, ça nous amène une bonne clientèle. Roch Ouellet, directeur général par intérim, Mont-Vidéo

Les 2 monts de la région seront ouverts à tous les jours pour la période des Fêtes à l'exception du 24 décembre et du 1er janvier.