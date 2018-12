20 séries à regarder au chaud pendant le temps des Fêtes

Les vacances de Noël sont le moment idéal pour regarder des séries en rafale, en famille, seul ou entre amis. On vous invite à découvrir 20 séries venues d'ici et d'ailleurs qui se sont démarquées ces derniers mois.

Les compagnies offrant un abonnement pour regarder des séries en ligne se multiplient, comme illico, ICI Tou.tv, Netflix, Amazon Prime Video, Crave.TV ou autres.

Pour écouter des séries sur illico, il faut être abonné au service de câble de Videotron. Quant au Club illico, l'abonnement revient à 9,99 $ par mois sans que payer pour l’abonnement au câble ne soit nécessaire.

ICI Tou.tv est gratuit, sauf pour le contenu EXTRA, pour lequel il faut débourser 6,99 $ par mois. Crave.TV coûte 9,99 $. Netflix a récemment augmenté les tarifs de ses abonnements, qui oscille entre 9,99 $ à 13,99 $. Si vous êtes abonné à un réseau de câblodistribution, certaines séries peuvent être regardées sur Super Écran dont l'abonnement varie entre 13 et 15 $ par mois. Quant à Amazon Prime Video, ce service coûte 7,99$.

Louer des séries peut s'effectuer en ligne, sur illico ou sur iTunes par exemple, ou encore aux bons vieux clubs vidéo, qui se font de plus en plus rares.

À noter l'arrivée, en août dernier, de Watch, le service de contenus vidéo de Facebook. Gratuit, Facebook Watch propose des séries dont les sous-titres se mettent automatiquement en français si le compte Facebook est paramétré dans la langue de Molière.

LES SÉRIES QUÉBÉCOISES

Demain des hommes

Les grandeurs et misères de l’équipe junior de la ville fictive de Montferrand où la ferveur qu’elle génère peut peser lourd sur l’entourage de l’équipe. Le hockey n'est que la toile de fond de la série. C'est plutôt l'histoire des jeunes de l'équipe, qui viennent des quatre coins du Québec, et de leur entourage que l'on suit. Certains ont la vie facile, d'autres beaucoup moins.

Avec Émile Proux-Cloutier, Marianne Fortier, Samuel Gauthier, Catherine de Léan, Antoine Pilon, Normand D’Amour.

À voir sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

M'entends-tu?

Une comédie dramatique qui nous plonge dans le quotidien peu ordinaire d’Ada, Fabiola et Carolanne, trois amies de longue date issues d'un milieu défavorisé. Un monde peu représenté au petit écran, qui est ici dépeint avec réalisme et humanité.

Avec Florence Longpré, Mélissa Bédard et Ève Landry.

À voir sur la zone vidéo de Télé-Québec (Nouvelle fenêtre) .

Faits divers

Constance Forest, chef enquêtrice de la Couronne Nord et son équipe en démord avec les bandits de toute sorte.

Avec Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier, Patrick Hivon et Maxime Mailloux.

À voir sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

Bébéatrice

Bébéatrice, c'est le surnom donné par Guy A. Lepage à sa fille Béatrice sur Twitter. Depuis plusieurs années, il fait part dans ses gazouillis les savoureux mots de cette enfant pleine de répartie malgré son très jeune âge. Après avoir inspiré un livre, Bébéatrice est devenue une série d'animation pour adultes cet automne. Guy A. Lepage prête sa voix à Papaguy, le prince-esclave de la petite Bébéatrice.

Avec Guy A. Lepage, Mélissa Désormeaux-Poulin et Élia St-Pierre.

À voir sur ICI Tou.tv.

Léo

À 40 ans, célibataire et sans expérience de travail, Léo souhaite prendre sa vie en mains. Élevé seul par son père, Léo a gradué de l'université de la vie. Il adore la chasse, la pêche et peut réparer presque tout ce qui lui tombe sous la main. Ancien vendeur de pot avec son chum Chabot, il en a assez de ses mauvaises fréquentations. Sa réalité de vieux garçon pèse lourd.

Avec Fabien Cloutier, Sylvie de Morais Nogueira, Jean-Michel Girouard, Jean-Carl Boucher, Sonia Cordeau, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Mario Jean, Simon Lacroix, Guillaume Cyr, Hubert Proulx, Sébastien Dubé, Vincent Leclerc, Luc Boucher et Didier Lucien.

À voir sur Club illico.

Plan B

Florence, qui anime l’émission du matin la plus populaire à Montréal, voit son univers basculer quand Marilou, sa fille de 15 ans, commet l’irréparable. Cette battante, engagée socialement, n’a pas su voir que le projet le plus important de sa vie voguait vers la dérive, une dérive irréparable. Irréparable? Peut-être pas! Quand Florence est mise en contact avec l’agence Plan B, une compagnie qui vous permet de voyager dans le temps, elle a le sentiment de tenir une deuxième chance.

Avec Sophie Lorain, Luc Guérin, Emi Chicoine, Lévi Doré, Tania Kontoyanni, Patricia Nolin, Steve Gagnon, Tammy Verge, Évelyne de la Chenelière, Antoine Pilon, Marie Brassard et Jean-François Pichette.

À voir sur l’Extra d’ICI Tou.tv (deuxième saison).

District 31

Qui n'a pas entendu parler de la série la plus populaire actuellement à la télévision. Les aventures des sergents-détectives du poste 31 font régulièrement les manchettes. Si vous voulez vous y mettre, c'est 300 épisodes de 20 minutes chacun en moyenne à voir en rafales.

Nadine Legrand et Patrick Bissonnette Photo : Radio-Canada

Avec Gildor Roy, Vincent-Guillaume Otis, Sébastien Delorme, Hélène Bourgeois-Leclerc et Cynthia Wu-Maheux.

À voir sur l’Extra d’ICI Tou.tv (saison 1) et ICI Tou.tv (saison 2 et 3).

Les magnifiques

Cette irrévérencieuse série met en valeur quatre comédiennes qui enchaînent les sketchs à l'humour absurde. De nouveaux épisodes de cette série comique, qui rappelle Like-moi!, ont été ajoutés le 21 décembre.

Avec Léane Labrèche-Dor, Julie Ringuette, Marie-Hélène Thibault et Geneviève Schmidt.

À voir sur l’Extra d’ICI Tou.tv ( saison 1 et 2).

LES SÉRIES ÉTRANGÈRES

L'amie prodigieuse

Tirée du roman à succès du même nom, L'amie prodigieuse raconte l'histoire d’Elena Greco, une femme aujourd’hui âgée qui découvre que son amie Raffaella « Lila » Cerullo, la plus importante de sa vie, semble avoir disparu sans laisser de trace. Cette écrivaine vivant dans une maison croulant sous les bouquins met alors en mots leur amitié tumultueuse, en commençant par leur rencontre en première année du primaire en 1950. Se déroulant dans la fascinante et dangereuse ville de Naples, leur histoire couvrira plus de 60 ans de leurs vies. Elena tentera ainsi de percer le mystère qu’est Lila pour elle : à la fois sa meilleure et sa pire ennemie.

Avec Elisa Del Genio et Ludovica Nasti.

À voir sur Club illico à partir du 27 décembre 2018.

Atypique

Une série sur le passage à l'âge adulte de Sam, un autiste de 18 ans à la recherche d'amour et d'indépendance. Tandis que Sam se lance dans une aventure à la fois drôle et émouvante à la découverte de lui-même, les membres de sa famille doivent faire face aux changements qui surviennent dans leur propre vie.

Avec Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine et Amy Okuda.

À voir sur Netflix.

Génie : Picasso

La vie aventureuse et semée d'embûches du peintre devenu icône : Pablo Ruiz Picasso. Artiste prolifique aux 50 000 toiles, le jeune Pablo se saisit de son premier pinceau à l'âge de huit ans, pour quelques années plus tard bouleverser notre façon de penser l'art.

Avec Antonio Banderas.

À voir sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

Killing Eve

Cette série met en scène deux femmes : Eve, une agente futée du MI5 qui s’ennuie derrière son bureau et rêve secrètement de devenir espionne, et Villanelle, une tueuse à gages redoutablement efficace qui affectionne le grand luxe que ses lucratifs contrats lui permettent de s’offrir. Mais quand le chemin de ces deux femmes d’exception se croise, leur obsession mutuelle se transforme rapidement en un jeu mortel du chat et de la souris.

Avec Sandra Oh et Jodie Comer.

À voir sur Club illico.

Appelez mon agent

Intitulée Dix pour cent dans sa version originale, Appelez mon agent suit les aventures de quatre agents d'artistes à Paris. Mélange de comédie et de drame, cette série nous emmène dans les coulisses de l'industrie du cinéma français, dont plusieurs vedettes, comme Jean Dujardin, Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Cécile de France, et Fabrice Luchini, jouent leur propre rôle à l'écran. Elle a été créée par Dominique Besnehard, qui a été, pendant 20 ans, l'un des plus grands agents artistiques de France.

Avec Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère.

À voir sur l’Extra d’ICI Tou.tv (trois saisons) et Netflix (deux saisons).

Garde du corps

David Budd, vétéran de guerre aussi héroïque que volatile, travaille désormais en tant que spécialiste de la protection pour le compte de la Metropolitan Police Service de Londres. Lorsqu'il est chargé de la protection de l'ambitieuse Julia Montague, secrétaire d'État à l'Intérieur, dont il méprise profondément la politique, Budd se retrouve partagé entre son devoir et ses croyances. Responsable de sa sécurité, pourrait-il devenir sa plus grande menace?

Avec Richard Madden et Keeley Hawes.

À voir sur Netflix.

La maison de papier (La Casa de Papel)

Huit braqueurs mènent une prise d'otage dans la Maison royale de la monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie criminel manipule la police pour mettre son plan à exécution. Rares sont les séries espagnoles à connaître le succès à l'international. C'est le cas de La maison de papier, qui est devenue la série non anglophone la plus regardée sur Netflix.

Avec Úrsula Corberó, Álvaro Morte et Itziar Ituño.

À voir sur Netflix.

Sur ma peau (Sharp Objects)

Camille Preaker, journaliste pour le St. Louis Chronicle, est envoyée dans sa ville natale rurale de Wind Gap par son rédacteur en chef, Curry. Elle doit rassembler des informations sur l'histoire de deux filles disparues. Réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée.

Avec Amy Adams, Patricia Clarkson et Chris Messina.

À voir sur Super écran (en français) ou CraveTV (en anglais).

Pose

Cette série flamboyante, qui surfe sur la vague du succès de l'émission RuPaul's Drag Race, offre une immersion dans la communauté LGBTQ du New York de la fin des années 1980 marquée par l'épidémie de sida. Produite par Ryan Murphy, à qui l'on doit Mange, prie, aime, Glee et American Horror Story, Pose est portée par une distribution qui mêle des visages connus et des actrices transgenres.

Avec Evan Peters, Kate Mara et James Van Der Beek.

À voir sur FX Canada.

Queen America

Création originale de Facebook, cette série signe le grand retour à l'écran de Catherine Zeta-Jones. Elle incarne une ancienne reine de beauté qui entraîne des jeunes filles à gagner des concours de beauté. Queen America, dont la première saison comporte 10 épisodes, oscille entre la comédie et le registre dramatique.

Avec Catherine Zeta-Jones.

À voir sur Facebook Watch.

Wanderlust

Fruit d'une collaboration entre la BBC et Netflix, cette mini-série anglaise de six épisodes raconte l'histoire d'un couple qui s'aime, mais dont la vie sexuelle a sombré dans l'ennui. Les deux quadragénaires décident alors d'explorer d'autres avenues que la monogamie sans renoncer à leur relation de couple. Loin d'être racoleuse, cette série grand public séduit par sa finesse, sa justesse et ses touches d'humour.

Avec Toni Collette et Steven Mackintosh.

À voir sur Netflix.

Le bureau des légendes

Incursion dans le monde des espions avec cette série française dont le succès critique et la popularité ne se démentent pas de l'autre côté de l'Atlantique. Le bureau des légendes narre les aventures de la crème des agents secrets français, dont plusieurs sont interprétés par des pointures du cinéma hexagonal comme Mathieu Kassovitz et Jean-Pierre Darroussin. Pour être le plus réaliste possible, les intrigues sont imaginées en collaboration avec des experts en géopolitique.

Avec Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa Drucker et Sara Giraudeau.

À voir sur le programme Cinéma à volonté de Vidéotron Le superclub.

En bonus : La servante écarlate

On ne peut passer sous silence cette série qui a fait les manchettes. La deuxième saison est offerte en français. On raconte l'histoire d'une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.

Avec Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Samira Wiley et Max Minghella.

À voir sur Club illico (2 saisons).