Un incendie jette des locataires à la rue 2 jours avant Noël à Malartic

Les pompiers de Malartic et de Rivière-Héva ont combattu les flammes jusqu'à 21 heures. Ils ont aussi dû revenir à 23 heures puisque le foyer d'incendie avait repris naissance. Le directeur du service incendie à Malartic, Louis Brisson, affirme que la Croix-Rouge a pris le relais afin de s'assurer que les locataires aient un endroit où demeurer.

C'est un incendie d'origine électrique dans un bâtiment de 5 loyers. L'incendie s'est déclaré puis le 2e et 3e étage ont été partiellement détruits, ça nous fait 5 loyers que les personnes sont à la rue pour le temps des Fêtes parce que ce ne sont pas des loyers qui vont être habitables.

Un incendie jette à la rue les locataires de 5 appartements à Malartic. Photo : Gracieuseté

Le maire de Malartic, Martin Ferron, affirme que la municipalité va venir en aide aux locataires avec son fonds d'aide d'urgence.

Celui-ci permettra notamment aux locataires de pouvoir s'acheter des électroménagers.

On va les aider, mais le plus grand défi ce ne sera pas de les rééquiper ou de les aider rapidement, ça va être de trouver un logement. Martin Ferron, maire de Malartic

Martin Ferron affirme que la pénurie de logements est très importante dans la Vallée-de-l'Or.