La brillante année littéraire de Christiane Vadnais

Q : Que s’est-il passé concrètement au cours de la première année d’existence de Québec, ville littéraire de l’UNESCO?

R : « On a développé les premiers liens avec les 27 autres villes membres du réseau des villes créatives à titre de villes de littérature. »

« Donc, on a commencé à faire rayonner la littérature québécoise dans les autres villes. On a aussi commencé à soutenir des échanges entre des organismes, par exemple Québec BD a fait des échanges avec Barcelone. Ils ont reçu un auteur barcelonais et ils enverront quelqu’un à une école de jeux vidéo là-bas.

« Puis, en 2019, on souhaite vraiment plus travailler au niveau local. On voudrait encore plus faire connaître les projets littéraires à la population de Québec. On veut aussi se positionner au plan national comme la ville de littérature au Québec ».

Q : Et toi personnellement, tu as sorti un livre intitulé Faunes. Ça fait combien d’années que tu travaillais là-dessus?

R : « Cinq longues années. Je voulais replacer l’être humain dans son cadre qui le dépasse et qu’il ne peut contrôler. C’est l’histoire de personnages confrontés à la nature qui prend sa revanche. C’est ancré dans l’imaginaire des changements climatiques. Il y a des tempêtes, des orages, des animaux sauvages. Ce que je souhaitais, c’est nous remettre en contact avec cette nature-là qu’on n’a plus dans notre monde virtuel ».

La couverture du livre Faunes de Christiane Vadnais Photo : Alto

Q : Tu as réussi à combiner plusieurs de tes passions dans ton livre?

R : « Oui, ma passion pour l’étrange, la science, la femme forte, pleins de choses. »

Q : Tu le dis, l’environnement, c’est très important pour toi. Quel est ton bilan de l’année en lien avec l’environnement?

R : « Je pense qu’au Québec, il y a vraiment un éveil collectif qui prend son essor. On le voit avec le pacte, avec beaucoup de médias qui s’intéressent à montrer par exemple comment on peut réduire son empreinte écologique dans le temps des Fêtes. »

« Malgré ça, le climat continue de hausser, la nature continue d’être détruite à plusieurs endroits dans le monde. Mais, j’ai de l’espoir. Je pense qu’on va se mobiliser, et que face aux retombées de plus en plus tangibles des changements climatiques et de la transformation de la nature, l’être humain va finir par réagir. »

Q : Quel est ton bilan de l’année littéraire à Québec, en faisant abstraction de la ville littéraire de l’UNESCO?

R : Québec prend de plus en plus sa place au plan national. Avec des auteurs très importants, des maisons d’édition importantes, des libraires indépendantes qui continuent de fleurir, on est vraiment en super bonne position. Le lectorat aussi est présent. Beaucoup de gens assistent aux activités. On le voit avec Québec en toutes lettres, au Salon du livre qui bat des records chaque année. Je trouve que la littérature à Québec, elle va très bien. »